Vattenfall holt UVP für EBS-Kraftwerk Rostock nach

Der Energieversorger Vattenfall holt die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Öffentlichkeitsbeteiligung für das Ersatzbrennstoff-Kraftwerk in Rostock nach. Damit kommt die Vattenfall-Tochter New Energy Ecopower einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2018 nach, heißt es in einer amtlichen Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg. Die Unterlagen liegen seit dem 31. Januar öffentlich aus.

Vattenfall betreibt das Ersatzbrennstoff-Heizkraftwerk (EBS-HKW) im Rostocker Überseehafen bereits seit 2010. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich Veolias mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage, die nach Konzernangaben den Hausmüll von Stadt und Landkreis Rostock sowie Teilen des Landkreises Vorpommern-Rügen aufbereitet und einen Großteil des im EBS-HKW thermisch zu verwertenden Abfalls liefert.

Änderungsgenehmigung ohne UVP und Öffentlichkeitsbeteiligung

Ursprünglich waren MBA und EBS-Kraftwerk als Teile einer zusammenhängenden Restabfallbehandlungsanlage geplant und waren im September 2000 vom seinerzeit zuständigen Staatlichen Amt für Umwelt und Natur (StAUN) Rostock genehmigt worden. Die genehmigte Kapazität der damaligen Gesamtanlage betrug 166.400 Tonnen pro Jahr.

Während die MBA 2005 in Betrieb ging, wurde ein Jahr später für den thermischen Anlagenteil eine Änderungsgenehmigung beantragt zum Bau eines Sekundärbrennstoff-Heizkraftwerks mit einer Annahmekapazität von 230.000 Jahrestonnen. Die Genehmigung hat die zuständige Behörde im März 2007 ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und ohne Öffentlichkeitsbeteiligung erteilt.

So geht es allerdings nicht, entschied im Jahr 2018 das Bundesverwaltungsgericht. Nach Darstellung der Leipziger Richter hätten für das Verfahren sowohl eine Umweltverträglichkeitsprüfung als auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden müssen.

Allerdings hätten allein diese Verfahrensfehler nach der zwischenzeitlich in Kraft getretenen Änderung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes nicht mehr automatisch zur Aufhebung der Genehmigung geführt, heißt es in der damaligen Entscheidung. Sie könnten in einem ergänzenden Verfahren behoben werden. Ein solches ergänzendes Verfahren wird bei der nun zuständigen Genehmigungsbehörde, dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, durchgeführt.