US-Investor übernimmt Europageschäft von Real Alloy

Der Grevenbroicher Aluminiumrecycler Real Alloy Germany GmbH geht in die Hände der US-Investmentgesellschaft KPS Capital Partners. Über das Beteiligungsunternehmen Speira übernimmt KPS die europäischen Aktivitäten der Real Alloy Group. Dazu gehören auch die drei deutschen Standorte in Grevenbroich, Deizisau und Töging. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen soll der Verkauf noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, gaben Real Alloy und Speira Ende Februar bekannt.

Real Alloy zählt sich zu den Weltmarktführern im Recycling von Aluminiumschrott für Dritte sowie der Herstellung von Speziallegierungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio betreibt aktuell insgesamt 24 Anlagen in Nordamerika und Europa und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,3 Mrd US-Dollar.

Real Alloy hat sieben Standorte in Europa, drei davon in Deutschland

In Europa ist Real Alloy eigenen Angaben zufolge der führende Recycler von Aluminium- und Magnesiumschrott. Das in der Sparte Real Alloy Europe gebündelte Europageschäft umfasst sieben Standorte in Deutschland, Norwegen, Frankreich und Großbritannien mit zusammengenommen rund 600 Beschäftigten. Das Unternehmen nutze dabei eine Vielzahl von Schmelzanlagen, um verschiedene Arten von minderwertigen Schrotten und Krätzen effizient in Guss- und Knetprodukte für Kunden in der Automobil-, Verpackungs-, Bau- und Luftfahrtindustrie umzuwandeln.

Wie es heißt, will Real Alloy künftig den gesamten strategischen Wachstumsfokus auf Nordamerika mit seinen aktuell 17 Standorten in den USA, Kanada und Mexiko richten. Der Verkauf des Europageschäfts an Speira werde die bereits solide Bilanz weiter stärken, teilte Real Alloy mit.

Für den US-Investor KPS ist die Übernahme von Real Alloy Europe es die zweite größere Transaktion im Aluminiumsegment innerhalb eines Jahres. So hat KPS vor ziemlich genau einem Jahr das Walzgeschäft vom norwegischen Aluminiumkonzern Hydro übernommen und dieses ab Juni 2021 unter dem neuen Namen Speira fortgeführt. Speira beschäftigt aktuell rund 5.000 Mitarbeiter in Deutschland und Norwegen und hat seinen Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Grevenbroich.

Speira erhofft sich durch die Integration von Real Alloy Europe eine Beschleunigung der eigenen Kreislaufwirtschaftsstrategie. „Nach der Übernahme wird sich Speira weiterhin auf die Erbringung von Recyclingdienstleistungen für Dritte für bestehende und neue Kunden von Real Alloy Europe konzentrieren. Wir werden die gesamte europäische Aluminiumindustrie bedienen und eng mit den Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeiten“, so Speira-Ceo Einar Glomnes.