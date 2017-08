Umweltschützer fordern Entsorgungsstopp für freigemessene Abfälle

Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) warnt vor Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung durch die Ablagerung und Verbrennung freigemessener Abfälle aus Atomkraftwerken (AKW). Daher fordert der Verband ein bundesweites Moratorium bei der Freigabe nach § 29 der Strahlenschutzverordnung.

Stattdessen soll das gesamte Material gesichert am jeweiligen AKW-Standort aufbewahrt werden, bis alle Atomanlagen abgebaut seien und klar sei, welche Mengen in Deutschland insgesamt anfallen und was damit langfristig geschehen soll. Generell fordert der BBU mehr Transparenz beim Umgang mit nuklearen Hinterlassenschaften, nicht nur aus Atomanlagen sondern auch aus der nuklearen Forschung sowie der industriellen und medizinischen Anwendung.

Vor allem in Baden-Württemberg formierte sich in den letzten Wochen und Monaten starker Widerstand gegen die Deponierung freigemessener Abfälle. Bürger und Lokalpolitiker des Landkreises Ludwigsburg und des Neckar-Odenwald-Kreises versuchen die geplante Ablagerung freigemessener Abfälle aus den Atomkraftwerken Obrigheim und Neckarwestheim in ihrem Gebiet zu verhindern und plädieren für die Prüfung „alternativer Entsorgungsszenarien“.

Das grün geführte Landesumweltministerium sieht indes keinen Handlungsspielraum für die Landkreise und verweist auf die allgemeine Entsorgungspflicht. Gleichzeitig betont das Ministerium, dass durch das in der Strahlenschutzverordnung verankerte 10-Mikrosievert-Konzept die Risiken für die Bevölkerung aus der Freigabe von gering belasteten Materialien minimiert seien.

Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz lehnt das 10-Mikrosievert-Konzept als Grundlage für die Freigabe ab, da es die Gesundheitsgefahren unterschätze und Fehler bei der Abschätzung der radioaktiven Belastung nicht auszuschließen seien. Außerdem vermutet der BBU hinter der Freigabe von niedrig belasteten Materialien aus Atomanlagen im Wesentlichen wirtschaftliche Gründe.

Eine Übersicht des BBU über Deponien und Müllverbrennungsanlagen, die freigemessene Materialen aus Atomanlagen entgegennehmen oder bereits gelagert haben, findet sich hier.

