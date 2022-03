Ukraine-Krieg hat Stahlmarkt fest im Griff und treibt Schrottpreise auf Rekordhöhen

Der Krieg und seine Folgen. Es ist das alles beherrschende Thema im Privaten wie im Geschäftlichen. So auch in der Stahlbranche und ihren vor- und nachgelagerten Wirtschaftszweigen. Unterbrochene Lieferketten, fehlende Rohstoffe, rasant steigende Kosten für Energie, Treibstoff und Schrott – die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine sind überall spürbar. Marktteilnehmer beschreiben die Situation gegenüber EUWID als „turbulent“, „chaotisch“ und „katastrophal“. Eine längerfristige oder auch nur mittelfristige Planbarkeit sei nicht gegeben. Man fahre auf Sicht, heißt es.

Wirtschaftlich hart getroffen hat es erneut die Automobilindustrie. Die Branche kämpft seit Monaten mit Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen, allen voran Elektronikchips, was immer wieder zu Produktionsunterbrechungen führte. Im Januar und Februar schien sich die Lage endlich allmählich zu bessern, das Schrottaufkommen an den Entfallstellen nahm langsam wieder zu. Doch mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind nun erneut wichtige Lieferketten unterbrochen. Jetzt fehlt es vor allem an Kabelbäumen. Einer der wichtigsten Zulieferer der Automobilwerke musste seine Produktion in der Ukraine aussetzen. In der Folge mussten die deutschen drosselten Autokonzerne erneut ihre Produktion drosseln, tausende Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt.

Neuschrottentfall aus Autoindustrie um bis zu 80 Prozent gesunken

Der Schrotthandel registriert entsprechend einen wieder einmal stark reduzierten Schrottoutput bei den Automobilherstellern und ihren Zulieferern. Es ist von einem Minus zwischen 50 und 80 Prozent die Rede. Im Maschinenbau sei das Neuschrottaufkommen noch gut. Marktteilnehmer halten es aber für möglich, dass auch hier – mit zeitlicher Verzögerung – die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine aufgrund des Wegfalls der russischen Absatzmärkte an den Entfallstellen noch spürbar sein werden.

Das Altschrottaufkommen ist für die Jahreszeit normal, die Sammel- und Abbruchtätigkeiten nehmen wieder zu, berichten Händler. Allerdings sei die Mengenverfügbarkeit dennoch sehr schwach. Dies liege zum einen daran, dass aufgrund des hohen Preisniveaus in den Vormonaten bereits sehr viel Schrott verkauft wurde und es deshalb praktisch keine Lagerbestände gebe. Zum anderen seien in den letzten Wochen nochmals gewaltige Mengen an Mischschrott und Shreddervormaterial in den Export geflossen. Die Türkei habe einen großen Schrottbedarf und treibe die Preise nach oben.

Den vollständigen Bericht zum deutschen Stahlschrottmarkt inklusive der Preisangaben lesen Sie diese Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 12/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots stehen der Bericht sowie die Preistabelle schon jetzt online zur Verfügung: