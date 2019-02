TM-Gruppe investiert neu in das Folienrecycling

Die Mensing-Gruppe wird neu in das Recycling von LDPE-Folienabfällen in Hohenwestedt investieren. Dafür werde der Standort in Niederlangen zur Aufbereitung von Agrarfolien zum Februar 2020 geschlossen, sagte Andreas Mensing. Im Sommer 2018 hatte die TM-Tochter AFA Nord GmbH dort die ehemalige Lankhorst Recycling Deutschland GmbH übernommen. Wie der Gesellschafter der TM Recycling weiter sagte, hätten der extrem schlechte Zustand der Anlagentechnik und das für Agrarfolienrecycling komplett falsche Anlagenkonzept keine andere Entscheidung zugelassen.