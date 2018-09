Remondis kauft Grünen Punkt: Verträge unterschrieben

Gegen 2.30 Uhr am heutigen Donnerstag haben die Gesellschafter des Grünen Punktes und die Rethmannn-Tochter Remondis Nägel mit Köpfen gemacht. Der Vertrag zum hundertprozentigen Erwerb der Anteile der Duales System Deutschland Holding GmbH & Co. KG (DSD) wurde nach langwierigen Verhandlungen unterschrieben. Remondis bestätigte auf Anfrage von EUWID das so genannte „Signing“.