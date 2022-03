Timmermans: Klima- und Biodiversitätskrise ohne Kreislaufwirtschaft nicht zu lösen

Frans Timmermans hat die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft für die Erreichung der Klimaziele erneut hervorgehoben. Der Vizepräsident der EU-Kommission gab diese Woche einen Ausblick auf geplante neue Rechtsvorschriften.

In seiner Eingangsrede zur europäischen Konferenz über „nachhaltige Produkte für einen nachhaltigen Konsum“ benannte Timmermans den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft als zentralen Aspekt des Europäischen Green Deal: „Neben der Dringlichkeit, unsere Importabhängigkeit zu verringern, wissen wir, dass wir die Klima- und Biodiversitätskrise nicht ohne eine Kreislaufwirtschaft angehen können. Wir wissen, dass die bestehenden Konsummodelle die biologische Vielfalt zerstören. Und wir wissen, dass die Hälfte der gesamten Treibhausgasemissionen aus der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung stammt“, so Timmermans Anfang letzter Woche unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine und des kurz zuvor vorgelegten IPCC-Klimaberichts.

„Für eine effektive und effiziente Kreislaufwirtschaft müssen wir zunächst einmal den Verbrauch von Primärressourcen reduzieren und in kreislauforientierte Geschäftsmodelle investieren. Dazu gehören dienstleistungsbasierte Geschäftsmodelle, Sharing-Modelle, Rückwärtslogistik, Wiederverwendung und Reparaturdienste, um nur einige zu nennen,“ so Timmermans laut dem von der EU vorgelegten Redemanuskript. Die Art und Weise, wie Produkte entworfen und hergestellt werden, müsse neu überdacht werden. Reduzieren, Wiederverwenden und Reparatur müssten an erster Stelle stehen.

In diesem Zusammenhang verwies er auf die bereits angekündigten neuen Rechtsvorschriften für nachhaltige Produkte, die die EU-Kommission im Laufe des Jahres vorlegen will und die auf der bestehenden Ökodesign-Richtlinie aufbauen werden. Allerdings werde der überarbeitete Vorschlag eine viel breitere Palette von Produkten abdecken und ermöglichen, Nachhaltigkeitsanforderungen festzulegen, die auch die Energieeffizienz umfassen, aber darüber hinausgehen.

Den kompletten Bericht mit den Zeitplänen zur EU-Textilstrategie, zur Änderung der Verpackungsrichtlinie sowie zu den Plänen bei der Ökodesignrichtlinie lesen Sie nächste Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 10/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits ab Dienstag, 14.00 Uhr, als E-Paper zur Verfügung: