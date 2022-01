Studie: Mehr Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft möglich

Die Kreislaufwirtschaft hat ihr Klimaschutz-Potenzial in der EU noch lange nicht ausgeschöpft. Das ist das Ergebnis einer Studie der Beratungsunternehmen Prognos und CE Delft im Auftrag des europäischen Entsorgerverbandes Fead, des Anlagenbetreiber-Verbandes Cewep, der niederländischen Dutch Waste Management Association und der RDF Industry Group, die heute veröffentlicht worden ist.

Bei ambitionierten politischen Zielvorgaben und Rahmenbedingungen könnte die Entsorgungswirtschaft 2035 die CO 2 -Emissionen in der EU im Vergleich zum Jahr 2018 um 283 Mio CO 2 -Äquivalente pro Jahr senken. Das ist eine durchaus beachtliche Menge, auch gemessen an den Gesamtemissionen der EU. 2018 – um im selben Basisjahr wie die Studie zu bleiben – hatten die 27 EU-Mitglieder nach Angaben des Umweltbundesamtes zusammen rund 3,76 Mrd Tonnen CO 2 -Äquivalente emittiert.

Eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen um 283 Mio Tonnen würde demnach einem Rückgang um gut 7,5 Prozent bedeuten, oder – wie Fead-Präsident Peter Kurth bei der Pressekonferenz betonte – einem Ausgleich der nahezu gesamten CO 2 -Emissionen Polens.

Status Quo und zwei Szenarien

Anhand von drei Szenarien haben die Autoren von Prognos und CE Delft das Klimaschutzpotenzial der Kreislaufwirtschaft in Europa errechnet. Im Basisszenario – dem Status Quo des Jahres 2018 – ist die Kreislaufwirtschaft in etwa klimaneutral beziehungsweise emittiert netto etwa 13 Mio Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente.

Werden die von der EU bereits beschlossenen Ziele – insbesondere die Recycling- und Deponiequoten – erreicht, hat das bereits deutliche, positive Auswirkungen auf den Klimaschutz: So sinken die Netto-CO 2 -Emissionen der Kreislaufwirtschaft in Szenario 1 auf -137 Mio Tonnen CO 2 -Äquivalente, wodurch die Kreislaufwirtschaft in der EU zu einem deutlich klimapositiven Sektor wird.

Beendigung der Abfalldeponierung spart erhebliche CO 2 -Emissionen ein

Den größten klimapolitischen Benefit würde die EU in Szenario 2 erzielen, was die Studienautoren als das ambitionierteste bezeichnen. Hier wird das Recycling nur noch marginal um zwei Prozentpunkte auf 59 Prozent des Gesamtaufkommens gesteigert, aber die Deponierung auf unter ein Prozent heruntergefahren.

Dafür wird die thermische Verwertung auf 41 Prozent angehoben, wodurch jährlich rund 206 Mio Tonnen Abfall in der EU verbrannt werden würden. Aufgrund der erheblichen Methanemissionen, die mit der Deponierung von unbehandelten Abfällen einhergehen, spart die EU in diesem Szenario im Vergleich zur Umsetzung des Kreislaufwirtschaftspaketes noch einmal fast 150 Mio Tonnen CO 2 -Äquivalente.

Einen ausführlichen Artikel zur Studie von Prognos und CD Delft zu den Klimaschutzpotenzialen der Kreislaufwirtschaft lesen Sie in Ausgabe 4/2022 von EUWID Recycling und Entsorgung. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die aktuelle Ausgabe bereits als E-Paper zur Verfügung: