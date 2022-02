Stoffliche Verwertung von Altholz in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen

Die stoffliche Verwertung von Altholz hat in den vergangenen Jahren erheblich zugelegt: Erhöhten sich die Lieferungen an die Holzwerkstoffhersteller zwischen 2006 und 2010 um elf Prozent auf 1,13 Mio Tonnen, so kletterte die Menge im Jahr 2016 bereits auf 1,48 Mio Tonnen und mithin um über 30 Prozent. Nun haben Przemko Döring und Udo Mantau ihre Erhebungen zum Altholzmarkt fortgeschrieben und den Anstieg zum aktuellen Erhebungsjahr 2020 auf 2,8 Mio Tonnen und damit ein Plus von fast 89 Prozent ermittelt.

Allerdings enthalten diese Zahlen auch Lieferungen an Spanplattenhersteller zur stofflichen sowie zur energetischen Nutzung, heißt es einschränkend im „Rohstoffmonitoring Holz – Altholz im Entsorgungsmarkt“. Das bedeutet, dass diese Menge nicht ausschließlich stofflich verwendet wurde. Denn die Befragung zur Holzwerkstoffindustrie ergab einen Altholzeinsatz zur Spanplattenproduktion in Höhe von 1,4 Mio Tonnen. Die höheren Angaben der Altholzbetriebe erklären sich dadurch, dass Spanplattenproduzenten auch Betreiber von Energieanlagen sind und die Altholzentsorger zwar den Abnehmer, aber nicht unbedingt dessen Verwendung kennen.

Parallel ist hingegen das Altholzvolumen zur energetischen Verwertung zuletzt moderat gesunken: Wurden 2006 noch gut 4,2 Mio und 2010 knapp 4,4 Mio Tonnen Altholz energetisch genutzt, waren es 2016 etwas weniger als 3,7 Mio Tonnen und 2020 noch 3,5 Mio Tonnen. Anteilig beziffert die Erhebung der Infro – Informationssysteme für Rohstoffe für 2020 den inländischen Anteil zur Herstellung von Spanplatten auf 41,1 Prozent, die Energetik auf 51,7 Prozent.

Exporte, sowohl für die Holzwerkstoffindustrie (4,1 Prozent) als auch für Heizkraftwerke (2,7 Prozent) spielen wie in den zurückliegenden Jahren nur eine untergeordnete Rolle. Während die Spanplattenhersteller ihren Anteil am Altholzaufkommen seit 2006 mehr als verdoppelt haben – von 20,5 Prozent auf 45,1 Prozent – ging die energetische Verwertung anteilig um fast ein Drittel von 78,8 Prozent auf 54,4 Prozent zurück.

Den kompletten Bericht mit weiteren Zahlen zur Altholzverwertung lesen Sie diese Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 08/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits ab 14 Uhr als E-Paper zur Verfügung: