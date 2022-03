Stena schließt Verkauf der Kühlgeräterecyclinganlagen ab – Fokus künftig auf Altbatterien

Stena hat den Verkauf seiner deutschen Kühlgeräterecyclinganlagen an den Münchner Finanzinvestor Quantum abgeschlossen. Künftig will sich der Konzern in Deutschland auf Altbatterien konzentrieren. Quantum Capital Partners hat 100 Prozent der Anteile an der Stena Recycling GmbH übernommen. Das Unternehmen beschäftigt 136 Mitarbeiter und verfügt mit den drei Recyclinganlagen im bayerischen Lauingen, in Baumholder in Rheinland-Pfalz und in Wangerland an der Nordseeküste somit nach eigenen Angaben über einen Marktanteil von rund 30 Prozent bei der Kühlgeräteaufbereitung in Deutschland.

Nach der Ausgliederung und mit Wirkung der Transaktion wurde Stena Recycling in Rekular GmbH umbenannt, teilte Quantum heute weiter mit. Gemeinsam mit dem bestehenden Managementteam unter der Leitung von Folkert Schmidt soll die Präsenz des Unternehmens im Bereich des Elektronikrecyclings durch „Buy and Build“ weiter ausgebaut werden. Das Bundeskartellamt hatte die Übernahme bereits Anfang Februar freigegeben.

Stena war bis ungefähr 2016 auch in der Aufbereitung anderer Altgerätefraktionen aktiv, konzentrierte sich dann in Deutschland aber ausschließlich auf Kühlgeräte. Im Jahr 2020 wurde am Standort in Wangerland das Recycling von weiteren Elektrogeräten in geringerem Umfang wieder aufgenommen.

Angaben zum Kaufpreis machten Stena und Quantum nicht. Laut letzten verfügbaren Geschäftszahlen hat die Stena Recycling GmbH ihre Umsätze im Geschäftsjahr 2019/2020 um 16 Prozent auf 31,8 Mio € erhöht. Der gestiegene Umsatz führte dabei auch zu einer Ergebnisverbesserung. So verbuchte der Kühlgeräterecycler für 2019/2020 wieder einen Gewinn in Höhe von knapp 130.000 €. Im Jahr davor stand unter dem Strich noch ein Verlust von 410.000 €.

Stena: Deutschland strategisch wichtig für das Batterierecycling

„Das Kühlgeräterecycling von Stena Recycling ist seit langem Teil des Stena-Metall-Konzerns und hat zum Kundenangebot in Deutschland beigetragen. Bei der strategischen Überprüfung der Geschäftstätigkeit des Konzerns haben wir festgestellt, dass die Richtung des Wachstums in Deutschland geändert werden muss und dass das Kühlgeräterecycling nicht mehr Teil der langfristigen Strategie ist“, begründete der Chef von Stena Recycling, Kristofer Sundsgård, den Verkauf.

Stena Recycling will sich stattdessen auf dem deutschen Markt künftig auf die Sammlung, Verarbeitung und das Recycling von Batterien konzentrieren. „Wir sehen Deutschland als einen strategisch wichtigen Markt für unsere Investitionen in das Batterierecycling, vor allem weil es hier eine Reihe großer Automobilhersteller gibt, die bei der Entwicklung der Elektrifizierung eine Vorreiterrolle spielen. Wir haben derzeit ein Batteriezentrum in Deutschland und planen, in den nächsten Jahren deutlich zu wachsen“, so Sundsgård.