Standort für mineralische Abfälle der BLU in Karlsruhe kurz vor Inbetriebnahme

Der neue Standort der BLU Karlsruhe im Rheinhafen steht kurz vor seiner Inbetriebnahme. Für Anfang April wird die behördliche Abnahme des Standortes durch das Regierungspräsidium Karlsruhe als Genehmigungsbehörde erwartet, sagte BLU-Betriebsleiter Christian Rambuschek bei einem Vor-Ort-Termin gegenüber EUWID. Damit verfüge die BLU über eine der modernsten und leistungsfähigsten Anlagen in Baden-Württemberg, wofür das Unternehmen einen knapp zweistelligen Millionenbetrag investiert habe.

BLU ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Bauunternehmen Schleith und der Strabag-Tochter Deutsche Asphalt GmbH. Der Firmenname BLU ist Programm und steht für Bodenverwertung, Lagerung und Umschlag. Im Wesentlichen werden in der Anlage mineralische Bauabfälle angenommen, aufbereitet, klassiert, konditioniert und umgeschlagen. Zudem dient der Standort auch als Zwischenlager für innerstädtische Baumaßnahmen. Der genehmigte maximale Jahresdurchsatz liegt bei 407.000 Tonnen mineralischen Abfällen und Schüttgütern.

Trimodaler Transport via Schiff, Bahn und Schiene

Das Annahmespektrum reicht von unbelasteten Baurestmaßnahmen bis zu hochbelasteten, gefährlichen Abfällen. Genehmigt sind dem Unternehmen zufolge rund 130 Abfallschlüssel gemäß der AVV, so dass nahezu das gesamte Portfolio an mineralischen Bauabfällen abgedeckt ist. Annahme und Umschlag erfolgen trimodal – per Lkw, Bahn und Schiff, wobei ein Bahnanschluss vorhanden, aber noch nicht fertig gestellt ist.

Insgesamt umfasst das direkt an einem Hafenbecken gelegene Gelände rund 30.000 Quadratmeter. Kernstück ist eine in zwei baulich getrennte Abschnitte aufgeteilte Halle, die einerseits einen Abschnitt mit einem flexibel aufteilbaren Lagerbereich für hochbelastete Abfälle sowie andererseits eine Behandlungshalle einschließlich einer Filteranlage mit Absaugung für ebenfalls hochbelastete Abfälle umfasst. Darin integriert ist die per Radlader beschickte Verladeanlage für Schiff und Bahn.

