Stahlschrottpreise deutlich im Plus

Die Erwartungen des Stahlschrotthandels an das März-Geschäft haben sich erfüllt. Eine hohe Nachfrage der Stahlwerke in einem Monat mit vielen Produktionstagen ließ die Stahlschrottpreise wieder zurück auf ihr Januar-Niveau klettern. Zusätzlich gestützt wurden die Preise durch eine starke Schrottnachfrage der Türkei vor allem zum Monatsbeginn, die zur Monatsmitte allerdings abflachte. Je nach Ausgangspreisniveau vom Februar hoben die deutschen Stahlwerke die Annahmepreise unterschiedlich stark an. „Insgesamt wurden die Preise wieder auf ein bundesweit nahezu einheitliches Niveau zurückgeführt“, kommentierte ein EUWID-Gesprächspartner.

Die Stahlkonjunktur entwickelt sich weiter günstig. Die Stahlwerke verfügen Händlerangaben zufolge über prall gefüllte Auftragsbücher, so dass mindestens bis zum Sommer mit einer weiterhin guten Schrottnachfrage gerechnet wird. Diese starke Nachfrage treffe aktuell auf eine jahreszeittypisch noch begrenzte Menge an Sammelschrotten. Der erneute kurzfristige Kälteeinbruch zum Monatswechsel habe bereits angelaufene Abbrüche wieder ins Stocken kommen lassen, heißt es aus dem Markt. Nachdem auch die Mengen, die aufgrund von Logistikproblemen in den Vormonaten aufgelaufen waren, mittlerweile ausgeliefert sind, seien die Läger nun komplett leergeräumt.

„Ab jetzt leben wir wieder vom aktuellen Schrottanfall und dieser hat im Monat März nicht ausgereicht, um alle Anfragen der Stahlwerke zu befriedigen“, so ein Händler. Allerdings habe es auch Stahlwerke gegeben, die ihre Produktion aufgrund der hohen Krankenquote der Mitarbeiter etwas zurückfahren mussten.

Für April geht der Schrotthandel von stabilen Preisen mit allenfalls geringfügigen Preisausschlägen nach oben oder unten aus. Und auch der Mai verspreche mit erneut vielen Produktionstagen der Stahlwerke bei gleichzeitig feiertagsbedingten Ruhetagen des Handels tendenziell eher eine Schrott-Unterdeckung und damit gefestigte Preise.

