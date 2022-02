Solvay und Veolia planen EBS-Kraftwerk in Lothringen

Der Chemiekonzern Solvay und der Umweltdienstleister Veolia wollen am Solvay-Standort Dombasle-sur-Meurthe rund 130 Kilometer westlich von Straßburg ein neues Ersatzbrennstoff-Kraftwerk errichten. Wie die beiden Unternehmen in der vergangenen Woche mitteilten, soll das Projekt drei kohlebefeuerte Kessel ersetzen. Die 225 Mio € teure Anlage soll im Jahr 2024 in Betrieb gehen und pro Jahr rund 350.000 Tonnen Ersatzbrennstoffe verbrennen können, die von Veolia geliefert werden.

Die neue Anlage soll den Angaben zufolge von Solvay gebaut und von Veolia betrieben werden. Die thermische Leistung geben die Unternehmen mit 181 Megawatt (MW) an, die elektrische Leistung soll rund 17,5 MW betragen. Die CO 2 -Emissionen sollen sich im Vergleich zur bisherigen, kohlegeführten Energieerzeugung in etwa halbieren. Rund 240.000 Tonnen CO 2 werden demnach pro Jahr eingespart. Solvay will nach eigenen Angaben bis 2050 CO 2 -neutral sein.

Das Solvay-Werk in Dombasle in Lothringen ist das älteste des Konzerns und ist bereits 1873 in Betrieb gegangen. Auf einer Fläche von rund 50 Hektar stellt Solvay pro Jahr rund 500.000 Tonnen Natriumcarbonat und Natriumbicarbonat her, heißt es auf der Internetseite des Chemiekonzerns.

„Als Pionier der industriellen Ökologie positioniert sich Veolia einmal mehr als wichtiger Partner der Industrie, um sie bei der Erreichung ihrer Ziele zur Verringerung der CO 2 -Emissionen zu unterstützen“, sagte Veolias CEO Antoine Frérot. „Wir freuen uns, mit einem Partner wie Solvay an diesem Projekt teilzunehmen und zur Dekarbonisierung der Industrie im Rahmen des ökologischen Transformationsansatzes beizutragen.“

