Sims Metal Management warnt vor Unsicherheit durch Handelskonflikte

Der Recyclingkonzern Sims Metal Management hat im zurückliegenden Geschäftsjahr Mengen, Umsatz und bereinigte Ergebnisse deutlich gesteigert. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr seien weiter positiv, aber "die Möglichkeit weiterer Eskalationen der weltweiten Handelskriege, die sich auf Rohstoffpreise und –mengen auswirken, kann nicht ignoriert werden", so das Unternehmen bei der Veröffentlichung seiner Jahreszahlen. Sims ist in Europa, Nordamerika, Australien und Asien in den Bereichen Stahlschrott-, Altmetall- und E-Schrott-Recycling aktiv.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 zum 30. Juni 2018 erwirtschaftete Sims Metal Management einen Umsatz von umgerechnet rund 4,056 Mrd €. Dies ist ein Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, den der Konzern auf höhere Mengen und Durchschnittspreise zurückführt. Der Jahresüberschuss lag mit umgerechnet 128 Mio € auf Vorjahresniveau. Bereinigt um außerordentliche Posten ergibt sich dagegen ein starker Zuwachs um 60 Prozent.

