Schweiz baut nationales Sammelsystem für Plastikverpackungen und Getränkekartons auf

Unter dem Dach der Organisation Swiss Recycling wird in der Schweiz ein nationales Recyclingsystem für Kunststoffverpackungen und Getränkekartons errichtet. Im Rahmen des Projekts „Sammlung 2025“ arbeiten über 50 Organisationen – von Verpackungsproduzenten, über Konsumgüterkonzernen und Detailhändlern bis hin zu Recyclern und Entsorgern – an der Umsetzung. Sie haben kürzlich den Pact „Kreisläufe für Kunststoff-Verpackungen und Getränkekartons schließen“ unterzeichnet – darunter die großen Händler Aldi, Coop, Denner, Lidl und Migros.

„Der Pakt ist ein wichtiges Zeichen, dass eine national koordinierte Lösung kommt; und wir freuen uns, dass so viele Organisationen gemeinsam an einem Strang ziehen“, so Patrik Geisselhardt, Geschäftsführer von Swiss Recycling, dem Dachverband der Schweizer Recycling-Organisationen. Ein nationales System würde den heutigen Flickenteppich regionaler Initiativen zur separaten Sammlung von Kunststoffabfällen in der Schweiz ablösen. Teilprojekte des Systembaus sollen bis Ende des Jahres stehen. Konzepte und Lösungen sollen dann ab dem kommenden Jahr stufenweise umgesetzt und weiterentwickelt werden.

Das System soll auf Basis der erweiterten Produzenten-Verantwortung finanziert werden. Wie das System, das voraussichtlich ab 2023 seinen Betrieb aufnehmen könnte, verursachergerecht finanziert werden kann, ist nach Angaben von Swiss Recycling noch in Arbeit. Evaluiert werden dafür verschiedene Finanzierungsmodelle. Infrage kämen etwa ein vorgezogener Beitrag pro Verpackung durch Inverkehrbringer oder auch Sackgebühren für die Verbraucher. Insgesamt geht es um 110.000 Tonnen Kunststoff-Verpackungen und Getränkekartons, die jährlich in der Schweiz anfallen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie diese Woche in EUWID Recycling und Entsorgung 11/2022. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht die Ausgabe bereits als E-Paper zur Verfügung: