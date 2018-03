Schrottrecycler HKS und Van Dalen fusionieren

Der niederländische Schrottrecycler Van Dalen fusioniert mit der TSR-Tochter HKS Metals. Zu diesem Zweck haben HKS Metals und der derzeitige Eigentümer der Van Dalen-Gruppe, Rolf van Dalen, eine Vereinbarung unterzeichnet und warten nun auf die endgültige Genehmigung. Wie HKS weiter berichtet, werde Rolf van Dalen dann dem Vorstand von HKS Metals beitreten.

Die Remondis-Tochter TSR gehört zu den größten Schrottrecyclern in Europa mit über 150 Standorten. Davon betreibt HKS Metals sechs in den Niederlanden. Die Van Dalen-Gruppe verfügt derzeit über Metallrecycling-Standorte in den Niederlanden, Belgien und England.

