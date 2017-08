„Scholz zurück auf dem richtigen Weg“

Der Stahlschrottrecycler Scholz und seine amerikanische Tochtergesellschaft Liberty haben im ersten Halbjahr rund 700 Mio € umgesetzt. Das bereinigte Betriebsergebnis lag bei 25 Mio €. Das geht aus dem Halbjahresbericht der Chiho Environment Group hervor. Scholz sei „zurück auf dem richtigen Weg“, erklären die chinesischen Eigentümer.

Im vergangenen Jahr hatte der deutsche Schrottrecycler für die erste Hälfte noch einen Verlust nach Steuern in Höhe von fast 65 Mio € ausgewiesen und auch das Betriebsergebnis lag mit einem Minus von 22 Mio € im roten Bereich. Die Gesamtleistung lag in der ersten Hälfte 2016 mit fast 900 Mio € allerdings noch deutlich höher als in diesem Jahr.

Die Leistung der Scholz-Gruppe in Europa und den USA bewertete Chiho für das erste Halbjahr als „gut“. Die Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation und zur Steigerung der Liquidität hätten sich positiv auf die Geschäftsaktivitäten ausgewirkt, heißt es. Gleichzeitig habe das Unternehmen von den seit Ende 2016 steigenden Schrottpreisen, der hohen Nachfrage von europäischen und amerikanischen Elektrostahlwerken sowie dem gesteigerten Schrottbedarf von US-Metallhändlern profitiert. Dadurch seien sowohl die Absatzmengen als auch die Durchschnittspreise gestiegen.

Chiho Environment schreibt wieder schwarze Zahlen

Aber auch für den chinesischen Heimatmarkt weist Chiho verbesserte Zahlen aus. So stiegen die Umsätze des Konzerns in China im ersten Halbjahr um rund die Hälfte auf über 240 Mio €. Der bereinigte Betriebsgewinn der gesamten Unternehmensgruppe lag bei 46 Mio €, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Verlust von 15 Mio € ausgewiesen wurde. Unter dem Strich verbuchte der durch die Übernahme von Scholz nun auch in Europa und den USA tätige chinesische Schrott- und Metallkonzern für die erste Jahreshälfte einen Gewinn von 23 Mio €. Ein Jahr zuvor lag der Verlust noch bei 18 Mio €.

Als Gründe für die gute Entwicklung führt der Konzern das stabile wirtschaftliche Umfeld an, welches für eine geringere Volatilität bei den Rohstoffpreisen gesorgt habe, die Restrukturierungsmaßnahmen bei Scholz sowie die Synergieeffekte zwischen dem bestehenden Stammgeschäft in China sowie den neu übernommenen Geschäften in Europa und den USA.

