Scholz-Mutter rechnet mit jährlich 20 Millionen Altautos in China

Die Chiho Environmental Group will die Verwertung von Altfahrzeugen in China deutlich ausbauen. Dabei will der Konzern die Technologie und die Erfahrungen nutzen, die seine im Jahr 2016 übernommene deutsche Tochter Scholz im Altautorecycling in Europa und den USA gesammelt hat. Das erklärte der Finanzvorstand des chinesischen Metallrecyclers, Wong Wun Lam, im Gespräch mit der Hong Kong Economic Times. Er prognostiziert der Altautoverwertung in China großes Wachstum, da in der Volksrepublik ab 2020 mit 20 Mio entsorgten Fahrzeugen im Jahr zu rechnen sei.

Die Nutzung von Synergieeffekten zwischen den Unternehmen sei eine der Gründe für die Übernahme von Scholz durch Chiho gewesen, betont der Finanzvorstand. Insbesondere auf die Altautoverwertungstechnologien des deutschen Stahlschrottrecyclers hatten es die Chinesen dabei abgesehen.

Chancen sieht die Chiho Environmental Group auch in den von der chinesischen Regierung verhängten Importverboten für eine Reihe von Abfällen. Der Konzern werde diese Chance nutzen, um eine Recyclingnetzwerk in der Volksrepublik aufzubauen, erklärte Wong.

