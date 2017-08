Scholz begrüßt Abwrackprämien für alte Diesel-Modelle

Der Stahlschrottrecycler Scholz wertet die Rabattmodelle der deutschen Autoindustrie zum Umstieg von alten Diesel-Modellen auf neue Fahrzeuge als „überwiegend positiv“. Man sehe darin durchaus Chancen für die Branche, erklärte das Unternehmen heute. „Dies ist endlich ein Signal in Richtung der Verbraucher, die über viele Monate den Wert ihres alten Schätzchens schwinden sahen“, erklärte Kai Lohmann, Vorstand bei Scholz Recycling.

Wenn nur ein kleiner Teil der rund 6,5 Mio alten Dieselmodelle in Deutschland oder Österreich verwertet würde, hätte dies ähnliche Effekte wie zu Zeiten der Abwrackprämie in 2009, die zur Ankurbelung der Automobilkonjunktur erlassen wurde: „In 2009 ist ein Vielfaches an Altfahrzeugen in die Demontage und Shredderanlagen gelangt, dadurch konnten sie hochwertig verwertet werden. Die zurück gewonnenen Rohstoffe wurden überwiegend dem europäischen Markt wieder zugeführt“, so Lohmann weiter.

Gleichzeitig warnt der Geschäftsführer der Scholz Austria GmbH, Manfred Födinger, vor einem vermehrten Abfluss der Altfahrzeuge aus der EU: „Wird die Verschrottung der Fahrzeuge nicht zwingend an die Vorlage eines Verwertungsnachweises gebunden, fließen die Altautos ab.“ Erfahrungen der letzten Jahre – insbesondere in Deutschland und Österreich – hätten gezeigt, dass der Verwertungsnachweis als Beweis für eine Verwertung in zugelassenen Anlagen ein „zahnloser Tiger“ sei und in der Praxis keine Rolle spielt. Dadurch gelangen immer mehr Altfahrzeuge zu nicht zugelassenen Anlagen oder werden illegal exportiert, beklagt das Unternehmen.

Scholz sieht daher jetzt die Hersteller in der Pflicht. Die Verantwortung für den Empfang eines Verwertungsnachweises liege nun zwingend bei diesen, da sie die Prämien auszahlen. Ob die Hersteller überhaupt den Entsorgungsweg einschlagen oder die Altfahrzeuge ins Ausland verkauft werden, ist aus Sicht des Unternehmens jedoch offen. Bisher hätten lediglich VW und Opel angekündigt, die Altfahrzeuge über zertifizierte Verwerter verschrotten zu lassen.

Zudem hatte Ford angekündigt, die Verschrottung der Altfahrzeuge kostenlos durch die Händler übernehmen zu lassen, um diese Fahrzeuge dauerhaft aus dem Verkehr zu ziehen. BMW hatte hingegen ausdrücklich betont, dass keine Verschrottungsverpflichtung für die im Rahmen der Umtauschaktion zurückgenommenen Fahrzeuge bestehe.

