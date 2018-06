Saubermacher und Interseroh entsorgen gemeinsam Lithium-Ionen-Batterien

Interseroh und Saubermacher haben ein gemeinsames Rücknahmesystem für Lithium-Ionen-Batterien gegründet. Wie die beiden Unternehmen mitgeteilt haben, soll das „Simpli Return“ genannte Joint Venture als erstes Rücknahmesystem in diesem Bereich Herstellern und Inverkehrbringern von Lithium-Ionen-Batterien ein Rundum-Sorglos-Paket bieten, das sowohl die Beratung als auch den fachgerechten Transport sowie die umweltschonende Entsorgung umfasse.

Interseroh wird an Simpli Return 51 Prozent halten, Saubermacher 49 Prozent. Sitz der Gesellschaft wird Köln sein. Das Bundeskartellamt hat die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens bereits Ende Mai freigegeben.

Material für die neue Anlage in Bremerhaven

Simpli Return will den Kunden aus dem Industriebereich und dem Fahrzeugbau sämtliche Leistungen entlang der gesamten Entsorgungskette aus einer Hand anbieten. Und das weltweit, wobei die Partner bestehende Infrastrukturen und Kompetenzen nutzen wollen. Die Auftragserteilung sei einfach, der Verwertungskreislauf transparent und die Dokumentation lückenlos, versprechen die beiden Unternehmen.

Für den sicheren Transport würden Spezialbehälter bereitgestellt und auch das Verpacken der Batterien finde vor Ort statt. Entsorgt werden die Batterien dann in Bremerhaven: Saubermacher hat in der vergangenen Woche erst in der norddeutschen Hafenstadt eine neue Aufbereitungsanlage für Lithium-Ionen-Batterien offiziell eröffnet. In Betrieb genommen hatte Saubermacher die Anlage bereits Anfang des Jahres.

