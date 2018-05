Saria-Tochter Ecomotion will Anerkennung als Biokraftstoff

Die zur Rethmann-Gruppe gehörende Saria-Tochter Ecomotion will, dass ihr in Lünen hergestellter Biodiesel aus tierischen Abfallfetten in Deutschland als Biokraftstoff anerkannt wird. Derzeit müsse Ecomotion den produzierten Biodiesel nach Italien exportieren, um ihn dort zu verkaufen.

"Während Italien Biodiesel aus Schlachtabfällen besonders fördert, gilt er hierzulande nicht einmal als Biokraftstoff und wird daher nicht von der Mineralölindustrie eingesetzt. Das ist absurd“, sagte Ecomotion-Geschäftsführer Robert Figgener. Biodiesel aus tierischen Fetten vermindert den Treibhausgasausstoß im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen um rund 90 Prozent, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes der Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB).

Anlass der Forderung war ein Besuch des Lünener Bundestagsabgeordneten Michael Thews (SPD) in der Biokraftstoffanlage von Ecomotion in Lünen. „Mein Herz schlägt besonders für Biokraftstoffe aus Abfällen. Kriterium beim Einsatz von Biokraftstoffen muss die Nachhaltigkeit sein, um die Klimaschutzziele zu erreichen, die bisher im Verkehrssektor deutlich verfehlt wurden", sagte Thews. "Ich werde mich dafür einsetzen, dass der in Lünen produzierte Biodiesel auch hierzulande verwendet werden kann", sagte Thews.

Für die EU "besonders hochwertig", in Deutschland nicht anerkannt

Biodiesel aus Tierfetten stelle eine besonders hochwertige Nutzung von Reststoffen dar, heißt es in der Mitteilung des VDB. Daher gelte er aus Sicht der Europäischen Union als fortschrittlicher Biokraftstoff, dessen Produktion nach dem Willen der Kommission ausgebaut werden solle.

„Der Verkehr ist eine der größten Herausforderungen für die Energiewende.“, sagte Thews. „Es ist zu prüfen, ob der treibhausgaseffiziente Kraftstoff aus Tierfetten als Biokraftstoff anerkannt werden kann und für die Deutsche CO2-Minderung anerkannt wird." Ecomotion produziert in Lünen nach Angaben des VDB pro Jahr rund 50.000 Tonnen Biodiesel aus tierischen Fetten.

