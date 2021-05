Sammelmenge von GRS im letzten Jahr um fast die Hälfte gesunken

Die Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien hat im vergangenen Jahr insgesamt knapp 9.600 Tonnen Gerätealtbatterien zurückgenommen. Das geht aus dem aktuellen Erfolgskontrollbericht des Systems hervor. Damit ist die Sammelmenge von GRS im ersten Jahr als herstellereigenes Rücknahmesystem um fast die Hälfte gesunken. Im letzten Jahr als Solidarsystem hatte GRS 2019 noch 17.700 Tonnen alter Gerätebatterien gesammelt.

Im Zuge der Umstellung hat sich das System im letzten Jahr auch von einer großen Zahl an Sammelstellen getrennt. So betreute GRS 2020 nur noch rund 15.000 aktive Sammelstellen. Ein Jahr zuvor waren es noch über 28.000.

Sammelquote bei knapp 47 Prozent

Die Sammelquote von GRS lag im letzten Jahr bei 46,6 Prozent und damit über der gesetzlichen Mindestquote von 45 Prozent. Aufgrund des Wechsels in den Status eines herstellereigenen Systems gilt GRS als neues System, so dass bei der Berechnung der Quote nur die Inverkehrbringungsmenge des letzten Jahres und nicht zusätzlich auch noch der beiden Vorjahre herangezogen werden muss. Unter der auf den Drei-Jahres-Zeitraum basierenden Berechnungsmethode lag die GRS-Quote 2019 bei 54 Prozent.

Aufgrund des vom Bundesumweltministerium gewünschten und nun gesetzlich verankerten Kostenwettbewerbs sei es notwendig gewesen, die Sammelquote auf das gesetzliche Mindestmaß abzusenken, kommentiert Stiftungsvorstand Georgios Chryssos im GRS-Jahresbericht das Ergebnis.

