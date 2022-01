Sammelmenge von alten Gerätebatterien steigt in der EU auf rund 100.000 Tonnen

In der Europäischen Union werden jährlich rund 100.000 Tonnen alter Gerätebatterien gesammelt. Das geht aus aktuellen Daten hervor, welche die Statistikbehörde Eurostat aktuell für das Jahr 2019 veröffentlicht hat. Gegenüber den letzten Werten für das Jahr 2018 entspricht das zwar einer Steigerung um etwa 10.000 Tonnen. Das von der EU-Kommission in der neuen Batterieverordnung vorgeschlagene neue Sammelziel von 65 Prozent erreichen bisher allerdings nur sehr wenige Mitgliedstaaten.

Insgesamt liegt die Sammelquote über alle 27 EU-Staaten hinweg bei rund 51 Prozent. Eine Reihe von vor allem südeuropäischen Staaten scheiterte 2019 aber noch an der gegenwärtigen Mindestsammelquote von 45 Prozent.

Eurostat weist für nahezu alle Mitgliedstaaten höhere Sammelmengen an Gerätealtbatterien für 2019 aus. Mengenmäßig am stärksten fallen die Steigerungen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden und Italien aus – auf diese fünf Länder entfallen zusammen mehr als 70 Prozent des Anstiegs.

