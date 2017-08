Saar-Grüne fordern Wertstoffgesetz

Saarlands Landesregierung soll sich beim Bund für ein neues Abfallsystem mit einem Wertstoffgesetz und anspruchsvollen Verwertungsquoten einsetzen. Das fordern die saarländischen Grünen. Statt Gelber Säcke für Verpackungen brauche es endlich eine Wertstofftonne für verwertbare Materialien, so die Grünen-Landesvorsitzende Tina Schöpfer.



Das Abfallsystem mit geteilten Zuständigkeiten für Verpackungen und Restmüll habe sich nicht bewährt. Gerade das Duale System führe zu Unsicherheit und Intransparenz. Zudem erfülle es derzeit keine halbwegs anspruchsvollen ökologischen Ziele, kritisierte Schöpfer. Sie verwies auf landesweite Probleme mit den Gelben Säcken, angefangen von Lieferschwierigkeiten, über Zweckentfremdung bis hin zu falscher Befüllung. Die Plastiksäcke müssten dringend durch eine langlebige Tonne ersetzt werden, so Schöpfer weiter.



Um deutlich mehr Wertstoffe aus dem Abfall in Kreisläufe zu führen, müsse das Abfallsystem grundlegend vereinfacht und ökologisch umgestaltet werden. „Es macht keinen Sinn Gegenstände, die aus verwertbaren Materialien bestehen, weiter in die Restmülltonne zu werfen, während in die Gelben Säcke lediglich Verpackungen dürfen – sogar dann, wenn diese Gegenstände aus dem gleichen Material wie Verpackungen bestehen“, sagt Schöpfer.

