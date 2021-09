Schrottrecycler RHM und INRO beteiligen sich an Adolf Löbl

Die Schrott- und Metallrecycler RHM und INRO steigen beim Bremer Rohstoffbetrieb Löbl ein. Hierzu haben die beiden Firmengruppen das Joint Venture IRB gegründet und eine Minderheitsbeteiligung von 49 Prozent an der Adolf Löbl Rohstoffbetriebe GmbH & Co. KG und der Tochterfirma Kiesche und Gläbe GmbH & Co. KG erworben. Für die kommenden Jahre ist eine Aufstockung auf einen Mehrheitsanteil geplant. Mitte September wurde dieser zweistufige Übernahmeprozess beim Bundeskartellamt angemeldet. Die Entscheidung der Behörde steht noch aus.

Der in vierter Generation geführte Familienbetrieb Adolf Löbl wurde vor knapp 100 Jahren gegründet. An seinem Stammsitz im Bremer Stadtteil Hemelingen im Osten der Hansestadt betreibt Löbl auf einer Nutzfläche von 34.000 Quadratmetern u.a. einen Großshredder und eine 1.250-Tonnen-Schere. Laut dem jüngsten veröffentlichten Geschäftsbericht beschäftigte Löbl im Geschäftsjahr 2018/19 im Durchschnitt 50 Mitarbeiter. Bei einem Rohergebnis von 14,7 Mio € wurde ein Jahresüberschuss von 4,4 Mio € erzielt.

Adolf Löbl soll weiter sehr autark bleiben

Für RHM und INRO ist es die erste gesellschaftsrechtliche Kooperation. Die beiden Unternehmen verbindet aber bereits eine langjährige Zusammenarbeit. Nach dem Einstieg bei Löbl soll das Bremer Unternehmen sehr autark bleiben, erklärte RHM-Geschäftsführer Michael Mett gegenüber EUWID. Die Geschäftsleitung bleibt unverändert bei den Inhaberfamilien Löbl und Mackensen.

Die RHM-Gruppe ist bisher vor allem im Westen Deutschlands aktiv, betreibt aber laut Mett auch schon ein sehr lebhaftes Streckengeschäft im Norden. Ihren Firmensitz hat die RHM Rohstoff-Handelsgesellschaft in Mülheim an der Ruhr. Zusammen mit ihren Tochterfirmen – unter anderem Alfred Mandel und Rebo – unterhält die Gruppe zudem noch eine Vielzahl weiterer Standorte in Gelsenkirchen, Herne, Witten, Hagen, Dortmund, Münster und Lübeck sowie ein Streckenhandelsbüro in Frankreich.

Die INRO Rohstoffhandel GmbH hat ihren Sitz im unterfränkischen Stockstadt am Main. Ferner betreibt die Unternehmensgruppe noch einen Industriepark in Homberg im mittelhessischen Vogelsbergkreis. Insgesamt beschäftigt INRO aktuell 35 Mitarbeiter. Das mit RHM neu gegründete Gemeinschaftsunternehmen, die IRB GmbH, ist ebenfalls in Stockstadt ansässig.