Restmüll in Wiesbaden: Linke und Piraten beschweren sich beim Innenministerium

Gegen die Vergabe der Restmüllentsorgung in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden hat die gemeinsame Fraktion von Linken und Piraten eine Kommunalaufsichtsbeschwerde beim hessischen Innenministerium eingereicht. In einer Pressemitteilung spricht die Fraktion von „Mauschelei und Missachtung der Hessischen Gemeindeordnung“. Aus Sicht von Linken und Piraten hätte die Stadtverordnetenversammlung oder zumindest das Magistrat der Landeshauptstadt über die Vergabe abstimmen müssen.

„Es gibt weder einen Beschluss des Magistrats noch des zuständigen Umweltausschusses, geschweige denn der Stadtverordnetenversammlung”, Aglaja Beyes von den Wiesbadener Linken, die auch den beteiligten Aufsichtsgremien der ELW und der MBA angehört. Hier sei ohne jeden sachlichen Grund ein elementares Recht der Stadtverordneten verletzt worden: Das Recht über wichtige Angelegenheiten bei Betätigung der Eigenbetriebe im Sinne des Wohls der Bürger Wiesbadens zu entscheiden.

Mit einem Wirrwarr von Unklarheiten und übertragenen Zuständigkeiten habe die Geschäftsführung der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) mithilfe der MBA GmbH versucht, die politischen Gremien zu umgehen. „Wie man es auch dreht und wendet, über die Vergabe hätte die Stadtverordnetenversammlung oder zumindest der Magistrat der LHW abstimmen müssen", so Beyes weiter.

Den Zuschlag im Ausschreibungsaverfahren hatte der Entsorger Knettenbrech + Gurdulic erhalten. Das Unternehmen will in Wiesbaden ein EBS-Kraftwerk errichten, das unter anderem zur Fernwärmeversorgung in Wiesbaden beitragen soll. Bislang wird der Wiesbadener Restmüll im Frankfurter Müllheizkraftwerk verbrannt. Ab 2019 sollen in Frankfurt nur noch 20.000 Tonnen verbrannt werden statt der vollständigen Restmüllmenge von etwa 70.000 Tonnen. Ab 2024 soll Knettenbrech + Gurdulic die vollen 70.000 Tonnen entsorgen.

Einen ausführlichen Artikel lesen Sie in Ausgabe 30/2018 von EUWID Recycling und Entsorgung.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.