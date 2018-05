Remondis: Zukünftige Knappheiten müssen auf der Agenda nach vorne

„Will Deutschland weiterhin Industriestandort sein, muss die Politik zukünftige Knappheiten jetzt nach vorne bringen.“ Die Folgen der Rohstoffknappheit für Deutschland wären zwar schleichend, aber brutal, meinte Herwart Wilms vom Entsorgungskonzern Remondis im Rahmen eines Pressegesprächs während der Branchenmesse Ifat in München. Remondis spricht sich deshalb für eine umfassende Rohstoffstrategie aus. Dazu gehören aus Sicht von Wilms eine erweiterte Ökodesignrichtlinie, mehr Investitionen in Sortierung und Recycling sowie ein Anreizsystem für den Einsatz von Recyclingrohstoffen.

Aus Sicht von Remondis muss binnen der nächsten zehn Jahre die Verwendungsquote von Recyclingstoffen von heute 14 Prozent in Deutschland auf 70 Prozent steigen. Dies läge auch im Eigeninteresse eines rohstoffarmen Landes wie Deutschland. „Knappheit, die morgen herrscht, müssen wir heute in den Markt geben", so Wilms.

Um den Einsatz von Recyclingstoffen zu fördern, bedürfe es eines Anreizsystems für die Industrie. Je recyclinggerechter ein Produkt sei und je mehr Rezyklat es enthalte, umso besser müsse es gestellt werden, fordert Wilms. Ob diese Anreize durch steuerliche Förderung von Recyclingrohstoffen oder andere Maßnahmen geschaffen werden könnten, sei eine „Entscheidung der Politik“, sagte der Remondis-Manager.

