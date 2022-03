Remondis zieht Antrag für Müllverbrennungsanlage in Australien zurück

Remondis wird im australischen Swanbank im Bundesstaat Queensland vorerst keine Müllverbrennungsanlage bauen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen auf Anraten der Regierung von Queensland seinen Antrag für das Projekt zurückgezogen. Die Müllverbrennungsanlage mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio Australischen Dollar – umgerechnet rund 260 Mio € – sollte Teil eines insgesamt 700 Mio Dollar teuren Ressourcenrückgewinnungszentrums werden. Remondis will jedoch weiterhin Optionen für eine Müllverbrennungsanlage in Queensland untersuchen, was die Prüfung weiterer Standorte in der Zukunft einschließen könne.

Im Dezember 2021 hatte der Generalkoordinator von Queensland gegenüber Remondis mitgeteilt, dass der Antrag auf Genehmigung zum Bau der Müllverbrennungsanlage als koordiniertes Projekt nicht durchführbar sei, da ein kürzlich aktualisiertes „Temporary Local Planning Instrument“ (TLPI) neue Anträge für Energy-from-Waste-Projekte in der Region Ipswich vorübergehend blockiere.

Er stellte klar, dass sich Remondis bis Ende Februar aus dem Verfahren für das Swanbank Energy from Waste Coordinated Project zurückziehen müsse, ansonsten würde die Regierung den Antrag ablehnen. Remondis hat daraufhin den Generalkoordinator von Queensland am 28. Februar darüber informiert, dass das Unternehmen seinen Antrag für das Projekt zurückzieht.

Remondis hat bereits mehrere Mio Dollar investiert

Remondis hat eigenen Angaben zufolge bereits mehrere Millionen Dollar in Personal, Berater und technische Informationen investiert, um die Energy-from-Waste-Technologie nach Swanbank zu bringen. „Die Regierung von Queensland hat unser Projekt zur Bewertung angenommen und uns gebeten, einen strengen Prozess zu durchlaufen, der auch die Konsultation der Bevölkerung einschließt. Dies haben wir in gutem Glauben und mit viel Mühe und Engagement über einen langen Zeitraum hinweg getan“, so Björn Becker, CEO von Remondis Australia.

„Es ist enttäuschend, dass wir fast zwei Jahre lang in der Schwebe gehalten wurden, weil der Bewertungsprozess verzögert wurde, und dass uns dann geraten wurde, unseren Antrag zurückzuziehen.“

Geplant war eine Müllverbrennungsanlage mit einer Verwertungskapazität von 300.000 bis 500.000 Tonnen Abfall im Jahr. Durch die Abfallverbrennung sollten laut früheren Mitteilungen des Unternehmens rund 50 Megawatt Grundlastleistung erzeugt werden.