Remondis will Mehrheit an Baulogistiker Prosite

Remondis baut seine Geschäftsfelder weiter aus und steigt noch stärker in den Bereich der Baustellenlogistik ein. Deutschlands größter Entsorgungskonzern hat in der vergangenen Woche den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Prosite GmbH beim Bundeskartellamt angemeldet. Bisher hält Remondis 49 Prozent der Anteile an dem Dorstener Unternehmen, das erstmals im Konzernbericht der Remondis-Mutter Rethmann für das Jahr 2016 als Beteiligung auftaucht. Zu den Details der geplanten Anteilserhöhung wollte sich der Entsorger auf Anfrage bisher nicht äußern.

Prosite bezeichnet sich selbst als Marktführer unter den unabhängigen Baulogistikunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 als Prowaste gegründet und seitdem von den geschäftsführenden Gesellschaftern Martin Pryzbilla und Thomas Dahlmann geführt. Ursprünglich lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten in der Entsorgungslogistik. Seit 2007 nutzt das Unternehmen in diesem Bereich ein eigens entwickeltes und vom nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium mit dem Innovationspreis des Landes ausgezeichnetes System mit Etagensammelstellen.

Aufgrund kontinuierlich hinzukommender Dienstleistungsangebote rund um die Versorgung, Sicherung und Einrichtung von Baustellen erweiterte sich das Tätigkeitsspektrum des Dorstener Unternehmens. Das spiegelt sich auch in der 2016 vollzogenen Umbenennung in Prosite wieder. Das Unternehmen beschäftigt eigenen Angaben zufolge aktuell fast 170 Mitarbeiter und erzielt Umsätze von mehr als 20 Mio € im Jahr. Laut letzten im Bundesanzeiger verfügbaren Zahlen lag der Gewinn der Prosite GmbH im Jahr 2016 bei knapp 900.000 €.