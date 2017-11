Remondis und Veolia weiter auf Einkaufstour

Remondis und Veolia sind weiter auf Einkaufstour. Wie das Bundeskartellamt auf seiner Internetseite mitgeteilt hat, haben die beiden Entsorgungskonzerne weitere Übernahmen angemeldet. Remondis möchte die Entsorgungsdienste Lang in Mühlau bei Chemnitz übernehmen, Veolia hat die Kunststoffrecycler Multipet und Multiport in Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt ins Auge gefasst.

Die 2001 gegründete Entsorgungsdienste Lang GmbH bezeichnet sich selbst als „familiengeführtes, mittelständisches Entsorgungs- und Recyclingunternehmen“. Auf dem rund 65.000 Quadratmeter großen Standort verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben sowohl über eine große Freifläche als auch über eine 8.000 Quadratmeter große Produktionshalle.

Der Entsorger mit knapp 50 Mitarbeitern hat laut Bundesanzeiger im vergangenen Jahr einen Jahresüberschuss von knapp 680.000 € erwirtschaftet, das waren etwa 50 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor.

Veolias Übernahmeziel Multipet stellt PET-Flakes (Mahlgüter) für die kunststoffverarbeitende Industrie her. Im letzten veröffentlichten Geschäftsbericht von Multipet hat das Unternehmen ein Rohergebnis von 6,09 Mio € erzielt. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug 656.000 €, der Jahresüberschuss lag bei rund 658.000 €. Insgesamt beschäftigte das Unternehmen 67 Mitarbeiter.

Die Multipet-Schwester Multiport hat sich unter anderem auf das Recycling von Hohlkörpern aus HDPE sowie PP-Verpackungsabfälle spezialisiert. 2015 setzte das Unternehmen rund 24,3 Mio € um, mit 13,95 Mio € etwa 57 Prozent davon im Export. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sank hingegen von 83.000 € auf 62.000 €, während der Jahresüberschuss mit 54.000 € in etwa auf dem Niveau des Vorjahres lag. 2015 beschäftigte Multiport 93 Mitarbeiter.

Geschäftsführer von Multipet und Multiport ist Herbert Snell, der auch Vizepräsident des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) ist. Der Mutterkonzern der beiden Unternehmen ist die Multiplast AG, ebenfalls mit Sitz in Bernburg.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice