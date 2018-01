Remondis übernimmt mehrheitlich dänischen Entsorger

Der Remondis-Konzern stärkt seine Präsenz in Dänemark. Wie Remondis heute mitteilte, wurde die M. Larsen Vognmandsfirma A/S mit seinen Sitz in Kopenhagen mehrheitlich erworben. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Für die zukünftige Weiterentwicklung der Aktivitäten von M. Larsen in Dänemark sieht sich Remondis als idealer Partner. Larsen zähle zu den führenden Entsorgungsunternehmen in Dänemark. Der aktuelle Eigentümer Claus Barslund habe für die zukünftige strategische Entwicklung seines Unternehmens einen starken Partner mit breiter internationaler Erfahrung im Bereich Kreislaufwirtschaft gesucht, hieß es. Die bisherige Unternehmensführung um Barslund werde dem Unternehmen auch künftig erhalten bleiben.

Unter anderen wolle Remondis zusammen mit M. Larsen wichtige Kooperationen wie unter anderem Öffentliche-Private-Partnerschaften ausbauen und Unternehmenskooperationen in der Privatwirtschaft weiter fördern. Mit der Übernahme ergebe sich für Remondis die Möglichkeit, die eigene Marktpräsenz in Dänemark und Skandinavien auszubauen.

M. Larsen ist sowohl im Bereich der kommunalen Entsorgung als auch in der Gewerbeabfallsammlung tätig. Im Bereich der kommunalen Entsorgung bietet die Firma Dienstleistungen für insgesamt mehr als 1,3 Mio Einwohner an. Im Bereich der Gewerbeabfallsammlung setzt das Unternehmen jedes Jahr etwa 100.000 Tonnen an Wertstoffen um. M. Larsen beschäftigt in Dänemark insgesamt knapp 700 Mitarbeiter an 15 Standorten und verfügt über 344 Nutzfahrzeuge.

