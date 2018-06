Remondis übernimmt Ad Infinitum Recycling AB

Remondis hat rückwirkend zu 1. September 2017 das schwedische Unternehmen Ad Infinitum Recycling AB übernommen. Die Gesellschaft wird in Zukunft unter dem Namen Remondis Infinitum AB am schwedischen Abfallmarkt agieren.

Ad Infinitum Recycling AB ist ein schwedisches Unternehmen mit Hauptsitz in Borås östlich von Göteborg und jährlich rund 200 Mio Schwedische Kronen (SEK) umsetzt. Die Firma betreibt Remondis zufolge neben dem administrativen Hauptsitz in Borås zwei weitere Betriebsstätten. Eine davon befindet sich ebenfalls in Borås, die andere in Jönköping. Außerdem betreiben sie Niederlassungen in Tibro, Ulricehamn, Skene, Jönköping und Stockholm.

Remondis übernimmt nach eigenen Angaben alle Standorte sowie alle 130 Mitarbeiter, die Anlagen und den Fuhrpark von 70 Nutzfahrzeugen. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liege in der Sammlung und Behandlung von gewerblichen und kommunalen Abfällen sowie von Abfällen, die aus dem schwedischen Rücknahmesystem für Verpackungen stammen.

Remondis erhofft sich "besseres Verständnis über die gesamteuropäischen Marktmechanismen"

Remondis Infinitum AB wird künftig von Matthias Illing und Patrik Högström als Geschäftsführer und Morgan Larsson als stellvertretender Geschäftsführer geführt. Högstrom und Larsson waren die bisherigen Eigentümer von Infinitum AB. "Die Übernahme bietet Remondis eine gute Grundlage sich zukünftig in einem wirtschaftlich starken Land mit sehr hohen Standards im Bereich der Abfallwirtschaft weiter zu etablieren und diesen im Sinne einer nachhaltigen Recyclingwirtschaft weiter zu entwickeln.", so Illing.

Der schwedische Markt ist für Remondis bedeutend. Schweden habe einen großen Einfluss auf den gesamteuropäischen Markt der Kreislaufwirtschaft insbesondere für Ersatzbrennstoffe und für die Rohstoffe Papier, Karton und Altholz, wird in der Remondis-Mitteilung der Geschäftsführer von Remondis International, Werner Hols, zitiert. "Dortige Entwicklungen haben eine direkte Wechselwirkung auf Deutschland, die Niederlande und Großbritannien. Wir erhoffen uns von der Übernahme deswegen langfristig ein besseres Verständnis über die gesamteuropäischen Marktmechanismen. Außerdem rechnen wir in Schweden mit positiven Impulsen zur Digitalisierung unserer Branche. Das Land ist im Allgemeinen, aber auch in der Kreislaufwirtschaft, deutlich stärker digitalisiert, als wir es hier in Deutschland sind."

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.