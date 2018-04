Remondis-Tochter übernimmt Containerdienst in Höxter

Das Entsorgungsunternehmen Remondis hat in der Stadt Höxter in Ostwestfalen einen Containerdienst übernommen. Remondis bestätigte einen Bericht des „Westfalen Blattes“, nach dem die Remondis-Tochter Hellweg Entsorgung das Unternehmen „Beverungen Containerdienste“ gekauft hat. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben elf Mitarbeiter und hat acht Lkw in seinem Fuhrpark. Zum 1. Mai beginnt der Übergang auf die Hellweg Entsorgung, der bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll.

Geschäftsführer und bisheriger Inhaber Andreas Beverungen begründete den Verkauf des Unternehmens während einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche laut Zeitungsbericht mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen: Leider sei es „auf Grund vieler neuer Vorgaben und Gesetze kaum möglich, ein mittelständisches Unternehmen in der Entsorgungsbranche zu halten“, so Beverungen.

Hellweg Entsorgung hat seinen Sitz im westfälischen Erwitte und beschäftigt 58 Mitarbeiter. Der übernommene Betrieb soll dem Zeitungsbericht zufolge als „regionale Erweiterung der Hellweg Entsorgung“ geführt werden.

