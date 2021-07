Remondis-Tochter LKR übernimmt Kunststoffrecycling Bartl

Remondis weitet seine Aktivitäten im Kunststoffrecycling weiter aus. Die zum Konzern gehörende Lohner Kunststoffrecycling GmbH (LKR) hat die KRB – Kunststoffrecycling Bartl in Neuenstein bei Schwäbisch Hall übernommen. Mit Wirkung zum 1.7. wurden die Assets und Aktivitäten von der bisherigen Inhaberfamilie Bartl übernommen, teilte Remondis heute mit.

LKR werde die Aktivitäten am Standort fortführen und den Kunden und Lieferanten die gewohnten Produkte anbieten. Mit dem Erwerb der Aktivitäten der baden-württembergischen KRB will der Kunststoffrecycler sein Geschäftsmodell ausbauen und seine Dienstleistungen nun nahezu flächendeckend in Deutschland anbieten und erweitern.

Die im niedersächsischen Vechta beheimatete LKR verarbeitet Produktionsabfälle aus der kunststoffverarbeitenden Industrie und betreibt Kreislaufwirtschaftskonzepte für die Kunststoffindustrie. Mit der geographischen Erweiterung setze LKR konsequent auf die Ausweitung des Geschäftsfeldes „Fullservice“ in der Kunststoffaufbereitung, so Remondis.

LKR gehört seit 2017 zu Deutschlands größtem Entsorgungskonzern: „Mit den Möglichkeiten, die Remondis in den Bereichen Sammlung, Stoffstrommanagement, Recycling und Produktion von Recyclingrohstoffen bietet, hat die LKR die besten Voraussetzungen, um die Herausforderungen der Zukunft weiterhin innovativ und kundenorientiert zu meistern“, erklärte der Geschäftsführer des Kunststoffrecyclers, Jan-Hendrik Wilming.

Die LKR bereitet am Standort in Vechta mit mehr als 100 Mitarbeitern technische Kunststoffe und Standardkunststoffe auf. Mit der neuen Niederlassung Neuenstein wächst die Mitarbeiterzahl um 25. Insgesamt habe LKR dann 45 Anlagen zur Kunststoffaufbereitung in Betrieb, heißt es weiter.