Remondis scheitert mit Beschwerde gegen Entsorgung in Holland

Auch das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hat die Vergabebeschwerde des Entsorgers Remondis gegen die Entsorgung von Sortierresten der Stadt Münster in den Niederlanden abgewiesen (Az: VII Verg 8/17 vom 20.Dezember). Remondis war bereits vor der Vergabekammer Westfalen mit dem Anliegen gescheitert, der Stadt Münster den Zuschlag auf die Angebote der niederländischen Entsorgungsfirma Twence zu untersagen.

Die Stadt Münster hatte EU-weit die Entsorgung von Abfällen aus der mechanischen Restabfallaufbereitungsanlage ausgeschrieben und dem niederländischen Entsorger Twence den Zuschlag für die Verbrennung der Sortierreste erteilt. Wesentlicher Streitpunkt war die Frage, ob die Vergabe der Mengen in die Niederlande gegen die Entsorgungsautarkie verstößt und der Abfall in Nordrhein-Westfalen hätte entsorgt werden müssen.

Nach Auffassung des OLG hat sich durch die mechanische Behandlung die Abfallqualität wesentlich geändert. Der behandelte Restabfall sei daher nicht mehr als gemischter Siedlungsabfall (Abfallschlüssel 20 03 01), sondern als sonstiger Abfall (Abfallschlüssel 19 12 12) einzustufen. Damit unterliege dessen Entsorgung nicht mehr dem Autarkiegebot und damit auch nicht dem Abfallwirtschaftsplan des Landes Nordrhein-Westfalen. Es habe daher keine Verpflichtung der Stadt Münster bestanden, den Abfall im Inland oder in bestimmten Regionen in NRW zu entsorgen.

Keinen Einfluss auf den rechtlichen Charakter des Abfalls hat hingegen, so das OLG, die Art und Weise der Verwertung. Die Sortierreste aus Münster wurden in der Verbrennungsanlage von Twence energetisch verwertet. Zudem sei das Nähegebot nicht verletzt, weil die Anlage in Hengelo wesentlich näher bei der Stadt Münster liege als die Verwertungsstelle von Remondis.

Auch laut Abfallverbringungsgesetz ist nach Ansicht des OLG kein Vorrang der Entsorgung im Inland abzuleiten. Denn zum einem seien die Abfälle nicht zur Beseitigung, sondern zur Verwertung bestimmt und zum anderen handele es sich auch nicht um gemischte Siedlungsabfälle, sondern um Abfälle aus mechanischer Behandlung.

