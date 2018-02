Remondis Nord wechselt Arbeitgeberverband

Der Streit um die Entgelttarifverhandlungen in Norddeutschland zwischen der Gewerkschaft Verdi und Remondis eskaliert. Verdi in Hamburg wirft dem Entsorgungskonzern nun Tarifflucht vor.

Die Gewerkschaft und der Entsorger sind seit Sommer in Verhandlungen gewesen. Verdi wollte Haustarifverträge verhandeln. Remondis hatte von Beginn an aber dafür keine Notwendigkeit gesehen, weil das Unternehmen Mitglied im Arbeitgeberverband BDE ist. Remondis hatte den Angaben zufolge der Gewerkschaft sein Interesse an einem regionalen Flächentarifvertrag signalisiert. Auch bei einer Verhandlungsrunde im Dezember drängte Remondis darauf.

In Hamburg zog Remondis bereits am 10. Januar die Konsequenzen und informierte die Gewerkschaft über den Wechsel vom Arbeitgeberverband BDE zum Verband Straßengüterverkehr und Logistik Hamburg. Remondis kündigte

vorige Woche für die schleswig-holsteinischen Niederlassungen an, nun in den schleswig-holsteinischen Verband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung zu wechseln. Für die Niederlassung in Hildesheim ist Remondis in den niedersächsischen Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eingetreten. Insgesamt sind nach Gewerkschaftsangaben acht Standorte bzw. Unternehmen des Entsorgers davon betroffen. „Die Flucht ist ein Affront

für jeden Beschäftigten", kritisiert die Gewerkschaft.

Durch die Aufkündigung des Bundesentgelttarifvertrages seitens Verdi im vergangenen Jahr seien alle weiteren Versuche von Remondis als tarifgebundenem Mitglied, mit der Gewerkschaft in einem Flächentarifvertrag zu einer gütlichen Einigung zu kommen, fehlgeschlagen. Sämtliche Versuche, einen regionalen BDE-Entgelttarifvertrag abzuschließen, habe Verdi „leider abgelehnt", informierte Remondis über den Verhandlungsverlauf.

Maximal 13,20 € die Stunde nach sechs Jahren Betriebszugehörigkeit

„Die Beweggründe sind scheinheilig, es geht der Arbeitgeberseite einzig und allein darum, Geld zu sparen", wettert die Gewerkschaft. Es sei nicht hinnehmbar, dass sich Remondis einfach eine billige Tariflösung suche, die weit entfernt vom geforderten Haustarifvertrag sei. Nach Angaben der Gewerkschaft erhalten Kraftfahrer nach dem VSH-Tarif nach sechs Jahren Betriebszugehörigkeit einen Stundenlohn zwischen 12,29 € und 13,20 €. Damit sei die Endstufe erreicht. Im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten und die Stufenaufstiege sei das VHS-Tarifwerk eine klare Verschlechterung, so die Dienstleistungsgewerkschaft.

Verdi fordert diese Woche in einem offenen Brief Remondis zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Den Mitarbeitern von Remondis schrieb Verdi, dass das Geschäftsfeld Entsorgung beim Speditionsarbeitgeberverband nicht

enthalten sei. Sie müssten sich nun mit Paketzustellern oder dem Güterfernververkehr vergleichen. Weil Remondis angekündigt habe, dass künftig niemand weniger verdiene, geht Verdi davon aus, dass Lohnerhöhungen in naher Zukunft fraglich seien.

„Wir halten an unseren Forderungen für einen Haustarifvertrag für die einzelnen Standorte fest", betont Mario Klepp, Landesfachbereichsleiter im Verdi-Landesbezirk Nord. „Und werden Druck auf allen Kanälen machen." Verdi fordert weiterhin eigenständige Haustarifverträge, in denen unter anderem folgendes geregelt wird: Wiedereinsetzen der Stufensteigerung, Erhöhung des Tabellenentgeltes von 6,0 Prozent und der Auszubildendenvergütung um monatlich 150 €.

