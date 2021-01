Remondis mit weiteren Übernahmen

Remondis wächst weiter mit Übernahmen. Rund um den Jahreswechsel hat Deutschlands größter Entsorgungskonzern zwei weitere Transaktionen vollzogen. Ganz aktuell meldet Remondis die vollständige Übernahme der Aqua-Tool-Gruppe in Brandenburg an der Havel rückwirkend zum 1. Januar 2020. Hierzu gehören die beiden Gesellschaften Aqua-Tool Entsorgung & Recycling GmbH und Aqua-Tool Industrial Control & Cleaning GmbH.

Die Unternehmensgruppe sei in der Region Berlin-Brandenburg einer der führenden Anbieter von technischen Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung. Dabei habe sich der Name „Aqua-Tool“ als bekannte Marke in den Geschäftsbereichen der Kanalreinigung, Inspektionsleistung, Kanalsanierung, Not -und Havariedienste sowie der Entsorgung von flüssigen Abfällen etabliert, erklärt Remondis.

Remondis Region Ost übernimmt alle Mitarbeiter der beiden Gesellschaften. Die Geschäftsfelder Fettabscheiderentsorgung und Flüssigtransporte der Aqua-Tool Entsorgung & Recycling GmbH, werden in die Lidzba Reinigungsgesellschaft mbH, die ebenfalls zu 100 Prozent zu Remondis gehört, integriert.

Die Aqua-Tool Entsorgung & Recycling GmbH ist nach eigenen Angaben seit 2009 am Markt tätig, das Entsorgungsgebiet reicht neben Brandenburg und Berlin bis nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Das Unternehmen setzt dabei unter anderem neun Saug-Spülfahrzeuge ein. Laut letztem verfügbaren Geschäftsbericht erwirtschaftete das Unternehmen 2019 einen Jahresüberschuss von rund 150.000 €. Ein Jahr zuvor waren es knapp 180.000 €.

Das individuelle Projektgeschäft, wie die Kanalreinigung, Inspektionsleistung und Kanalsanierung, werde hingegen durch die Aqua-Tool Industrial Control & Cleaning GmbH als eigenständige Einheit „Aqua-Tool“ fortgeführt, heißt es weiter.

Weitere Übernahme in Süddeutschland

