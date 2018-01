Remondis greift nach Baufeld Chemie

Deutschlands größter Entsorger setzt seine Einkaufstour fort. Neuester Übernahmekandidat ist die bisher zum Puraglobe-Konzern gehörende Baufeld Chemie GmbH. Remondis hat den Erwerb aller Anteile an dem vor allem in der Lösemittelentsorgung und der Aufarbeitung technischer und industrieller Abwässer tätigen Unternehmen in der vergangenen Woche beim Bundeskartellamt angemeldet.

Die Baufeld Chemie GmbH repräsentiert im Puraglobe-Konzern den Bereich „Chemie und Aqua“ und verfügt der Unternehmensgruppe zufolge über Standorte in Leuna, Duisburg sowie im oberbayerischen Oberhausen. Dort bietet das Unternehmen Entsorgungs- sowie Verwertungsleistungen für industrielle Abfälle und Reststoffe an.

Eigenen Angaben zufolge handelt es sich dabei im Wesentlichen um organische Lösungsmittel und -gemische, Destillationsrückstände, wässrige Abfälle und sonstige Industrieabfälle. Die energetische Verwertung erfolge durch Verbrennung in Zement- und Kalkwerken oder in Sondermüllverbrennungsanlagen, die stoffliche Verwertung in Abhängigkeit von der Art und Beschaffenheit der Abfälle durch Zerlegung in ihre Bestandteile und, soweit möglich, Wiederverwertung.

Laut letzten verfügbaren Geschäftszahlen der Puraglobe Holding hat der Unternehmensbereich im Jahr 2015 insgesamt 16,4 Mio € umgesetzt. Der Gewinnabführungsvertrag zwischen der Baufeld Chemie GmbH und Puraglobe wurde zum Jahresende 2017 beendet.

Die übrigen Teile der Baufeld-Gruppe, darunter vor allem die in der Altölsammlung tätige Baufeld Oel GmbH, sind nicht Gegenstand der beim Bundeskartellamt angemeldeten Übernahmepläne.

Darüber hinaus hat Remondis die Gründung zweier Gemeinschaftsunternehmen mit dem Kreis Unna bei der Kartellbehörde angemeldet. Wie berichtet, soll zum einen der Bioabfall aus dem Kreis in einer neuen gemeinsamen Vergärungsanlage zu Biogas verarbeitet werden. Zum anderen soll es bei der Abfalllogistik ein neues Gemeinschaftsunternehmen geben.

