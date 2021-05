Remondis erwirbt auch RKT

Deutschlands führender Entsorger Remondis komplettiert seine Geschäfte im Bereich Verpackungsentsorgung. Nach dem Erwerb des dualen Systems RK im vergangenen Sommer und der anschließenden Umfirmierung in Eko-Punkt übernimmt der Großentsorger nach eigenen Angaben auch die Firma RKT Recycling Kontor Transportverpackungen GmbH & Co. KG in Köln.



Das Unternehmen, das aus der Recycling-Kontor-Gruppe um Florian Dühr entstammt, werde zunächst weiterhin unter RKT firmieren, hieß es. Das Kölner Unternehmen betreibt seit 2015 die Rücknahme von Transportverpackungen. Zu den Kunden zählen unter anderem namhafte Unternehmen aus der Elektro- und Küchenmöbelbranche.



"Die Übernahme war ein naheliegender Schritt zum Ausbau der Systemdienstleistungen von Remondis für Produktverantwortliche", kommentierte Eko-Punkt-Geschäftsführer Florian Dühr. Remondis könne damit nun Kunden aus Industrie und Handel Lösungen aus einer Hand beispielsweise für Akten, Elektroaltge-räte, Speisereste, Pfandgebinde, Verpackungen oder Produktionsrückstände bieten.