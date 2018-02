Remondis darf Baufeld Chemie komplett übernehmen

Deutschlands größter Entsorger hat grünes Licht für eine weitere Übernahme erhalten. Das Bundeskartellamt erteilte Remondis gestern die Freigabe für den Erwerb aller Anteile an der Baufeld Chemie GmbH. Das bisher zum Puraglobe-Konzern gehörende Unternehmen mit Hauptsitz in München ist vor allem in der Lösemittelentsorgung und der Aufarbeitung technischer und industrieller Abwässer tätig.

Die Baufeld Chemie GmbH repräsentiert in der Puraglobe-Gruppe den Bereich „Chemie und Aqua“ und verfügt der Unternehmensgruppe zufolge über Standorte in Leuna, Duisburg sowie im oberbayerischen Oberhausen. Dort bietet das Unternehmen Entsorgungs- sowie Verwertungsleistungen für industrielle Abfälle und Reststoffe an.

Die geplante Übernahme wurde erst Ende Januar durch die Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG angemeldet. Die Prüfung durch die Kartellwächter führte offenbar zu keinen Einwänden, sodass gestern die Freigabe für den Erwerb aller Anteile an der Baufeld Chemie GmbH gewährt wurde.

Erst Anfang des Monats hatte Remondis die Freigabe für die Beteiligung am Kunststoffrecycler LKR erhalten. Die Transaktion sollte nach früheren Angaben rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft treten.

