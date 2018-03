Remondis biegt bei DSD-Übernahme auf Zielgerade ein

Deutschlands größter Entsorger Remondis will den Grünen Punkt. Die Übernahme der DSD-Holding durch den Konzern aus Lünen wird seit Längerem erwartet. Vorige Woche fiel beim Unternehmen der Rethmann-Gruppe die Entscheidung, dem Kauf von DSD näherzutreten, wie EUWID aus Branchenkreisen erfuhr. Ob die beiden Hauptgesellschafter HIG Capital und Bluebay, die zusammen 80 Prozent an DSD halten, ein Angebot aus Lünen inzwischen akzeptiert haben, ist bislang nicht bekannt. Weder Remondis noch DSD wollten sich auf Anfrage zum Thema äußern.

Remondis hatte im Sommer ein nachgebessertes Angebot über 150 Mio € vorgelegt, danach waren die Verhandlungen von Remondis aufgrund unterschiedlichen Vorstellungen über den Kaufpreis auf Eis gelegt worden. Spekulationen, nach denen Remondis aus kartellrechtlichen Gründen nicht die komplette DSD-Gruppe übernehme und die Kunststoffrecyclingsparte des Grünen Punkts anderweitig verkauft werde, dürften Branchenbeobachtern zufolge aus der Luft gegriffen sein.

Größtes Hindernis für die geplante Übernahme wird vermutlich dennoch die kartellrechtliche Prüfung sein. DSD hat aktuell einen Marktanteil von rund 35 Prozent bei der haushaltsnahen Verpackungsentsorgung, Remondis ist mit rund 6,5 Mrd € Umsatz das mit Abstand größte Entsorgungsunternehmen in Deutschland. Weil fast nur der deutsche Markt betroffen ist, dürfte voraussichtlich das Bundeskartellamt und nicht die zuständige EU-Behörde das Verfahren an sich ziehen.

Am Montagnachmittag lag weder bei der Wettbewerbskommission in Brüssel noch dem Bundeskartellamt in Bonn eine Anmeldung für die Fusion vor. Das Kartellamt erklärte, dass eine Rückverweisung aus Brüssel dann möglich wäre, wenn Käufer und Verkäufer dies gemeinsam vorschlagen würden.

