Remondis behält Entsorgungsauftrag im Kreis Coesfeld

Remondis ist auch künftig für die Hausmüllabfuhr im Kreis Coesfeld zuständig. Der Entsorgungskonzern hat die europaweite Ausschreibung für den Zeitraum von sieben Jahren ab 2019 gewonnen. Die Leistung umfasse das kreisweite Einsammeln und Abfahren von Restmüll, Bioabfall und Altpapier, erklärte der Kreis heute. Hinzu kommen aber auch die Gebietsabfuhren für Grünabfall und Sperrmüll in verschiedenen Kommunen des Kreises.

Remondis erhielt den Zuschlag für den Auftrag von den Wirtschaftsbetrieben des Kreises Coesfeld (WBC) und der Stadt Lüdinghausen. WBC-Geschäftsführer Stefan Bölte geht davon aus, dass das Gesamtkostenniveau für die Abfalllogisitk im Kreis Coesfeld ab 2019 konstant bleibt.

Der Entsorgungskonzern habe in den vergangenen Jahren kräftig in den Entsorgungsstandort Coesfeld investiert und seit Ende 2015 die kommunalen und gewerblichen Aktivitäten an einem Standort gebündelt sowie ein Logistik- und Verwertungszentrum mit rund 150 Mitarbeitern aufgebaut, heißt es in der Mitteilung des Kreises weiter.

Peter Brunsbach, Geschäftsführer von Remondis Münsterland, zeigte sich erfreut darüber, die mehr als 40-jährige Abfallsammlung für die Kommunen des Kreises Coesfeld bis 2025 weiterführen zu dürfen. Laut EUWID-Informationen enthält der Auftrag zudem eine Verlängerungsoption für maximal ein Jahr bis Ende 2026.

