Rekommunalisierung: Dresden will Anteile von Veolia zurückkaufen

In Dresden soll die Abfallwirtschaft künftig wieder vollständig in kommunaler Hand liegen. Die Stadt möchte die bestehende öffentlich-private Partnerschaft mit Veolia aufkündigen und die Anteile des Entsorgungskonzerns an der Stadtreinigung Dresden zurückkaufen. Das geht aus einer Vorlage der Stadtverwaltung für den Rat der Stadt hervor. Voraussetzung für den Rückkauf ist die Kündigung des bestehenden Konsortialvertrages zwischen der Landeshauptstadt, Veolia, der Stadtreinigung Dresden GmbH (SRD) und der Technischen Werke Dresden GmbH (TWD). Die Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung in der sächsischen Landeshauptstadt soll Mitte 2020 in Kraft treten. Ohne Kündigung würde sich der Vertrag um fünf Jahre verlängern und Veolia weiter im Boot bleiben.

Der später im Veolia-Konzern aufgegangene Entsorger Cleanaway hatte sich im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung im Jahr 2004 für einen Kaufpreis von 13 Mio € insgesamt 49 Prozent der Anteile an der Stadtreinigung Dresden gesichert. Die Mehrheit der Anteile blieb bei den rein städtischen TWD. Der 2004 zwischen den beteiligten Partnern geschlossene Konsortialvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 und sieht zum Vertragsende ein Vorkaufsrecht für den Rückkauf der Veolia-Anteile durch die TWD vor.

Laut den Bestimmungen des Vertrags setzt sich der Kaufpreis für die Veolia-Anteile aus dem anteiligen Eigenkapital der SRD zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrags und des anteiligen Ertragswerts aller Verträge mit Dritten – mit Ausnahme der zwischen der Landeshauptstadt und der SRD geschlossenen Leistungs- und Verwertungsverträge. Ende 2017 lag das Eigenkapital der SRD bei 7,8 Mio €. Auf Basis dieser Zahlen könnte Veolia mit rund 3,8 Mio € für die Anteile rechnen. Hinzu kommen noch die abgezinsten Erträge aus dem gewerblichen Bereich. Diese Leistungen machten aber weniger als 20 Prozent aller Umsätze aus, erklärt die Verwaltung.

Durch die Kündigung des Vertrags und dem anschließenden Rückkauf der Veolia-Anteile will sich die sächsische Landeshauptstadt die Möglichkeit eröffnen, die Leistungen der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung direkt an die SRD zu vergeben. Die Voraussetzung für eine Inhouse-Vergabe sieht die Stadtverwaltung laut der Vorlage als erfüllt an.

Der Dresdner Stadtrat wird sich in seiner Sitzung Ende Juni mit der Beschlussvorlage beschäftigen. Vorher beraten noch die Ausschüsse für Finanzen sowie für Umwelt und Kommunalwirtschaft über dieses Thema. Im Falle einer positiven Beschlussfassung durch den Stadtrat werde die Verwaltung im nächsten Schritt eine kommunalrechtliche Genehmigung bei der Landesdirektion Sachsen beantragen. Nach Vorliegen dieser Genehmigung soll noch ein Beschluss der Gesellschafterversammlung der TWD gefasst werden, auf dessen Grundlage der Konsortialvertrag gekündigt und das Ankaufsrecht für die Veolia-Anteile ausgeübt werden soll.

