Reko: „Wir können uns vorstellen, auch in Deutschland eine Anlage zu betreiben“

Bei der Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch ist in Deutschland etwas in Bewegung geraten. In der Politik gibt es den Wunsch nach einer thermischen Behandlung des Materials, doch ob die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür ausreichen, ist umstritten. Hier und da sollen Investoren entsprechende Projekte prüfen, doch konkrete Pläne gibt es bislang nicht.

So bleibt es vorerst dabei, dass der Betreiber Reko in Rotterdam – inzwischen mit einer Behandlungskapazität von 1,6 bis 1,8 Mio Tonnen pro Jahr am Markt – der einzige Anbieter für die thermische Behandlung von teerhaltigem Straßenaufbruch ist. EUWID sprach mit den beiden Geschäftsführern von Reko, Jan Hoeflaken und David Heijkoop, über geeignete Rahmenbedingungen, Marktmechanismen und die Möglichkeit deutsch-niederländischer Partnerschaften.

In Deutschland tut sich was bei der Behandlung teerhaltiger Straßenaufbrüche. Erwarten Sie, dass in Zukunft mehr teerhaltiger Straßenaufbruch aus Deutschland zur thermischen Behandlung nach Rotterdam kommt?

Jan Hoeflaken: Die Lieferungen von teerhaltigem Asphalt aus Deutschland nach Rotterdam haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Auch aus diesem Grund hat Reko in den letzten Jahren in den Bau einer weiteren hochmodernen Anlage zur thermischen Reinigung investiert, die wir im letzten Jahr in Betrieb genommen haben. Mit der zweiten Anlage, die etwa 1,2 Mio Tonnen teerhaltigen Straßenaufbruch verarbeiten kann, haben wir unsere Behandlungskapazitäten in Rotterdam in etwa verdreifacht. Wir sehen uns für die Nachfrage aus Deutschland gut gerüstet.

David Heijkoop: Die aktuellen Entwicklungen in Deutschland bezüglich thermischer Behandlung teerhaltiger Asphalte zeigen ein wachsendes Interesse bei den Verantwortlichen. In dem Sinne, weil wir nicht nur die Rohstoffe aus dem Asphalt zurückgewinnen können, sondern vor allem auch die Energie. Ob dies letztlich dazu führt, dass noch mehr teerhaltiger Asphalt zur Verarbeitung aus Deutschland zu uns nach Rotterdam gebracht wird, hängt vor allem davon ab, ob thermische Reinigungsanlagen auch in Deutschland selbst konzipiert und gebaut werden.

Der politische Wille, teerhaltigen Straßenaufbruch künftig auch in Deutschland selbst thermisch zu behandeln, ist zumindest bei einigen Entscheidern in der Politik erkennbar da. Welche Rahmenbedingungen brauchen Anlagenbetreiber wie Reko?

Heijkoop: Klare und unmissverständliche Rahmenbedingungen sind für uns als Anlagenbetreiber wichtig. Preislich können wir nicht mit der Deponierung konkurrieren. Das ist unmöglich. Und wir gehen auch keinen Preiswettbewerb mit den Deponiebetreibern ein, denn ein Deponiebetreiber kann die Entsorgung immer günstiger anbieten als wir. Wenn Deutschland keinen teerhaltigen Straßenaufbruch mehr deponieren will, muss die Politik ein Deponieverbot erlassen. In den Niederlanden haben wir das genau so gemacht. Dort haben wir bereits seit 2001 ein Deponieverbot für teerhaltigen Straßenaufbruch. Das könnte Deutschland auch machen, und hat es beim Hausmüll beispielsweise ja auch gemacht.

Können Sie sich vorstellen, in Deutschland eine Anlage zu errichten?

Hoeflaken: Wenn wir einen geeigneten Standort für die Entwicklung einer Anlage zur thermischen Reinigung von teerhaltigem Asphalt finden, werden wir sicher die Machbarkeit prüfen.

Auch mit einem Partner zusammen?

