Recycling Dual: Operativer Start ab 2022

Recycling Dual, das duale System des Papier- und Verpackungskonzerns Smurfit Kappa, ist inzwischen in zwölf von 16 Bundesländern genehmigt worden. In Bremen steht die nächste Genehmigung kurz bevor. Auch in Niedersachsen, Berlin und Rheinland-Pfalz erwartet das Unternehmen noch bis Sommer die Bescheide.

Heiner Oepen, Geschäftsführer der Recycling Dual, geht davon aus, dass bis Mitte 2021 die noch fehlenden Genehmigungen für den Systembetrieb vorliegen. Im Gespräch mit EUWID erklärte Oepen, dass Recycling Dual den operativen Start des Systembetriebs ab dem 1. Januar 2022 beabsichtige.

Boris Maschmann, Geschäftsführer von Smurfit Kappa Deutschland, sagt dazu: „Wir freuen uns, in der nächsten Vertriebsphase präsent zu sein und im Wettbewerb unseren Vorteil als industriegestütztes duales System für unsere Kunden unter Beweis zu stellen.“