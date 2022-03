Re-strap: Rücknahmesystem für PET-Umreifungsbänder startet

Die Re-strap GmbH aus Kurtscheid hat ihr neues System zum Recycling von gebrauchten PET-Umreifungsbändern gestartet. Seit Anfang März bietet das im vorigen Jahr gegründete Unternehmen aus dem Landkreis Neuwied die Rücknahme und Erfassung von gebrauchten PET-Umreifungsbändern bundesweit an. Geplant sei auch eine Ausweitung der Aktivitäten auf weitere europäische Länder, berichtet Geschäftsführer Matthias Schäfer im Gespräch mit EUWID.

Schäfer war zuvor bei der Fromm-Tochter Texplast und der Interseroh-Gruppe im PET-Recyclinggeschäft tätig. Das Recycling von PET-Verpackungsbändern gilt auch deshalb als schwierig, weil durch ihre Steifigkeit viel Volumen bei gleichzeitig niedrigem Schüttgewicht entsteht. "Eine werkstoffliche Verwertung dieses an sich hochwertigen Rohstoffes ist sehr schwer, da die anschließenden Logistik- und Handlingkosten den Marktwert des Materials oft übersteigen oder zumindest zu einem großen Teil verschlingen. Die CO 2 -Bilanz fällt in diesen Fällen leider katastrophal aus", sagt Schäfer. Ein viel zu großer Anteil des Umreifungsbandes lande am Ende leider in der Verbrennung statt in einem neuen Produkt.

Eingesammelte PET-Umreifungsbänder sollen in Deutschland werkstofflich recycelt werden

Mit dem von Re-strap entwickelten System will Schäfer den Rohstoff rentabel dem Verwertungskreislauf zuführen. Dafür stellt Re-strap interessierten Unternehmen die notwendige Zerkleinerungstechnik sowie Tauschbehälter für das Material zur Verfügung und tauscht vor Ort die vollen gegen leere Behälter aus. "Ziel ist es, dem Kunden ein einfaches Handling sowie eine maximale Rohstoffvergütung bei gleichzeitig minimalen Logistikaufwand zu bieten", sagt Schäfer.

Neben spürbaren wirtschaftlichen Vorteilen profitierten die Kunden auch noch von einem deutlich reduzierten CO2-Fußabdruck. Schäfer zufolge werden die eingesammelten PET-Umreifungsbänder in Deutschland werkstofflich verwertet. Nach seinen Angaben könne das Rücknahmesystem auch auf andere Kunststoffabfälle, die bei Unternehmen in kleineren Mengen anfallen, übertragen werden. Gespräche für die Werksentsorgung von Kunststoffabfällen aus Industrie und Einzelhandel liefen bereits.