Prezero und Meinhardt starten neue Kunststoffaufbereitung

Die Kunststoff Recycling Grünstadt (KRG) hat Mitte Februar die letzte Ausbaustufe ihrer Sortier- und Aufbereitungsanlage für Altkunststoffe in Betrieb genommen. Das Gemeinschaftsunternehmen von Prezero und der Meinhardt-Gruppe wird am Standort künftig bis zu 55.000 Tonnen Kunststoffe recyceln. Insgesamt wurden in Grünstadt rund 32 Mio € in neue Anlagentechnik investiert, von denen vier Mio € aus dem Umweltinnovationsprogramm des Bundesumweltministeriums stammen, teilten die Unternehmen heute mit.

In Grünstadt wird zum Teil auch Kunststoffverpackungsabfall aus dem dualen System zu Granulat verarbeitet. Im Mittelpunkt der Aufbereitung stehen bei der KRG thermoplastische Kunststofffraktionen wie HDPE, PP, PA und weitere technische Kunststoffe. Diese werden mit Sortier-, Wasch- und Extrusionstechnik verarbeitet. So entstehen am Ende des Prozesses Mahlgüter, Granulate oder Compounds, deren hohe Qualität kontinuierlich in eigenen Prüflaboren nachgehalten wird.