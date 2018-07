Positives erstes Halbjahr für Suez

„Wir haben einen guten Jahresbeginn erzielt. Die Wachstumsdynamik der Gruppe verstärkt sich“, berichtet Jean-Louis Chaussade, der Generaldirektor des französischen Umweltkonzerns Suez, heute bei der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen in Paris. Für seine europäischen Entsorgungsaktivitäten meldet das Unternehmen „robustes Wachstum“ und eine deutliche Zunahme der behandelten Abfallmenge.

Der Umsatz des Geschäftsbereichs erreichte in der ersten Jahreshälfte rund 3,12 Mrd €. Dies ist ein Anstieg um 2,5 Prozent. Die Region Benelux/Deutschland trug 733 Mio € zum Halbjahresumsatz bei, was einem Plus von 1,7 Prozent entspricht. Auch die Ergebnisse konnten laut Suez weiter verbessert werden, insbesondere in den Benelux-Ländern, Großbritannien und der Sonderabfallsparte.

