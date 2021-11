Plastikmüll aus Österreich auf wilder Deponie in Polen

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat auf einer wilden polnischen Deponie gemischte Kunststoffverpackungsabfälle aus Österreich entdeckt. Laut Verpackungsdaten verschmutzt der Müll bereits seit Jahren die Umwelt vor Ort und zerfällt langsam zu Mikroplastik, teilte die österreichische Greenpeace-Organisation in der vergangenen Woche mit.

Die Umweltschützer zitieren in ihrer Mitteilung das österreichische Umweltministerium, nach dem in den vergangenen Jahren 7.000 bis 8.000 Tonnen Kunststoffabfall jährlich nach Polen exportiert worden sind. Allerdings dürfte es sich bei diesen Zahlen um offiziell exportierte Mengen handeln. Unklar ist bislang, ob es sich bei den in Polen gefundenen Abfällen beispielsweise um notifizierte Abfälle oder schlicht um illegal entsorgten Müll handelt.

Greenpeace wirbt für strengere Regeln bei der Abfallverbringung

Für Greenpeace jedenfalls sind die in Polen gefundenen Kunststoffabfälle ein Grund, um für die geplante Novelle der europäischen Abfallverbringungsverordnung strengere Regeln sowie Kontrollen und angemessene Strafen zu fordern. „Aus dem Handel mit Plastikmüll ist mittlerweile ein dreckiges Geschäft geworden. Heimische Unternehmen exportieren den Abfall zu Dumpingpreisen anstatt ihn hier bei uns umweltgerecht zu entsorgen“, sagte die Programmdirektorin bei Greenpeace in Österreich, Sophie Lampl.

Österreich dürfe nicht länger andere Länder als Müllhalde benutzen und die Natur vor Ort verschmutzen. „Als Sofortmaßnahme muss die EU ein Exportverbot von Plastikmüll außerhalb der EU und strenge Transparenz- sowie Recyclingvorgaben innerhalb der EU erlassen.“ Innerhalb der EU sollten aus Sicht von Greenpeace strenge Grenzwerte und Kontrollen für Mülltransporte festgelegt werden. Illegaler Müllhandel müsse von der Justiz verfolgt und mit hohen Strafen geahndet werden.

