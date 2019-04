PET-Recycling: Kaum Änderungen im März

Der Markt der PET-Recycler zeigte sich auch im Monat März weitgehend stabil. Bunte und klare Flakes und vor allem Regranulate für die Produktion von Flaschen blieben sehr gut gefragt. Folienproduzenten hätten allerdings die Bestellmengen für Flakes reduziert, hieß es von Recyclern.

Sie gehen davon aus, dass auch Verarbeiter im Laufe der überraschend aufkommensstarken ersten Monate des Jahres Lager für die Hauptsaison aufgebaut haben. An den Preisen für Flakes und Regranulate habe sich indes nicht verändert, berichten Marktteilnehmer. Weiterhin liegen Flakes auf dem Niveau von Neuware, während Regranulate für den Einsatz in Getränkeflaschen deutlich höher notieren.

Im März fielen aufgrund der Niederschläge in der ersten Monatshälfte etwas weniger gebrauchte Einweg-Pfandflaschen an, was Recycler allerdings nicht in Versorgungsnöte stürzte. Sie sind zumeist noch sehr gut bevorratet. Zum Teil beschaffen sich Recycler und Händler weiterhin PET-Mengen aus Japan, um die große Nachfrage ausreichend bedienen zu können. Wie deutsche Recycler sagen, kommen derzeit auch Anfragen für große Mengen an Flakes aus Russland, der Türkei und asiatischen Ländern wie China.

Die Preisprognosen für die kommenden Wochen fallen unterschiedlich aus. Die meisten Recycler und Anbieter gehen erneut von unveränderten Preisen für Flaschen und Flakes aus. Mitunter hoffen Recycler auch, dass bei höheren Temperaturen das Flaschenaufkommen anzieht und somit auch Möglichkeiten bestehen, die Preise für PET-Flaschen etwas abzusenken. Die Nachfrage nach Flakes sollte spätestens nach Ostern einen weiteren Schub erfahren, meinten Recycler.

